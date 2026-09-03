فيران توريس يتصدر أغلى مبيعات أندية الليغا

تصدّر انتقال فيران توريس من إلى قائمة أغلى مبيعات أندية خلال صيف 2026، بقيمة بلغت 48.5 مليون ، وفق بيانات "ترانسفير ماركت".

وجاء غونزالو غارسيا ثانياً بعد انتقاله من إلى فولهام مقابل 40 مليون يورو، بالتساوي مع فيكتور مونيوز الذي انضم إلى بعد دفع شرطه الجزائي لأوساسونا.

واحتفظ بنسبة 30% من حقوق غارسيا، فيما تقاسم مع أوساسونا عائد صفقة مونيوز بواقع 20 مليون يورو لكل نادٍ.

وبلغت قيمة انتقالات ماتيو روجيري إلى أستون فيلا، وكارلوس إسبي إلى ريال مدريد، وألفارو رودريغيز إلى بورنموث 25 مليون يورو لكل لاعب.

وأكمل القائمة نوبل ميندي بـ23.4 مليون يورو، وتياغو ألمادا بـ20 مليوناً، وبيب تشافاريا بـ19 مليوناً، وسيرجي ألتيميرا بـ18.5 مليون يورو.