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رياضة

فيران توريس يتصدر أغلى مبيعات أندية الليغا

Lebanon 24
03-09-2026 | 23:30
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فيران توريس يتصدر أغلى مبيعات أندية الليغا
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تصدّر انتقال فيران توريس من برشلونة إلى باريس سان جيرمان قائمة أغلى مبيعات أندية الدوري الإسباني خلال صيف 2026، بقيمة بلغت 48.5 مليون يورو، وفق بيانات "ترانسفير ماركت".

وجاء غونزالو غارسيا ثانياً بعد انتقاله من ريال مدريد إلى فولهام مقابل 40 مليون يورو، بالتساوي مع فيكتور مونيوز الذي انضم إلى ليفربول بعد دفع شرطه الجزائي لأوساسونا.

واحتفظ ريال مدريد بنسبة 30% من حقوق غارسيا، فيما تقاسم مع أوساسونا عائد صفقة مونيوز بواقع 20 مليون يورو لكل نادٍ.

وبلغت قيمة انتقالات ماتيو روجيري إلى أستون فيلا، وكارلوس إسبي إلى ريال مدريد، وألفارو رودريغيز إلى بورنموث 25 مليون يورو لكل لاعب.

وأكمل القائمة نوبل ميندي بـ23.4 مليون يورو، وتياغو ألمادا بـ20 مليوناً، وبيب تشافاريا بـ19 مليوناً، وسيرجي ألتيميرا بـ18.5 مليون يورو.

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