من دون الكشف رسمياً عن قيمة الصفقة.. مارتينيلي إلى الهلال

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وبحسب "Al Jazeera English"، فإن الصفقة تجعل مارتينيلي، البالغ 25 عاماً، أغلى لاعب يغادر النادي اللندني، متجاوزاً صفقة انتقال أليكس أوكسليد-تشامبرلين إلى ليفربول عام 2017 مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.ووقّع الدولي البرازيلي عقداً لأربع سنوات مع الهلال، الذي يتقاسم صدارة الدوري السعودي مع النصر بقيادة . وقال مارتينيلي في فيديو تقديمه عبر حسابات ناديه الجديد: "فخور بأن أكون أزرق، فخور بأن أكون هلالياً".ويأتي انتقاله بعد أيام من صفقة أخرى كبيرة للهلال، الذي ضم المهاجم الإنكليزي أولي واتكينز من أستون فيلا في صفقة قُدرت بنحو 51 مليون جنيه إسترليني.أما في أرسنال، فيفتح رحيل مارتينيلي باباً واسعاً من الأسئلة. فالنادي كان قد باع أيضاً لياندرو تروسار إلى بشكتاش، ما يعني خسارة لاعبين مهمين على الجهة اليسرى. ورغم تعاقد أرسنال مع كريستوس تزوليس من كلوب بروج، تبقى المخاوف قائمة من نقص الخيارات في هذا المركز.وخاض مارتينيلي 53 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفاً، وساهم في تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى منذ عام 2004. وعلى امتداد مسيرته مع النادي، شارك في قرابة 300 مباراة وسجل 62 هدفاً، كما كان جزءاً من الفريق الذي أحرز كأس الاتحاد الإنكليزي عام 2020 ودرع المجتمع عام 2023.لكن بداية الموسم الجديد كشفت أن موقعه داخل الفريق تغيّر. فقد غاب مارتينيلي عن أول قائمتين لأرسنال في المباريات، في إشارة واضحة إلى أن المدرب ميكل أرتيتا لم يعد يضمن له دوراً أساسياً إذا بقي في ملعب .هذا التعامل أثار انتقاد نجم أرسنال السابق إيان رايت، الذي قال لشبكة "Sky Sports" إن طريقة التعامل مع اللاعب جعلته يشعر بعدم الارتياح. وأضاف أن النادي قد يرغب في رحيله، لكن هناك طرقاً يجب اتباعها، وينبغي أن تراعي أيضاً رغبة اللاعب وطريقة خروجه.ورغم إغلاق سوق الانتقالات الأوروبية الثلاثاء، فإن ذلك يمنع الأندية الأوروبية من شراء لاعبين، لكنه لا يمنعها من البيع إلى دوريات لا تزال نوافذها مفتوحة، وهو ما سمح بإتمام صفقة انتقال مارتينيلي إلى .بهذه الصفقة، يواصل الدوري السعودي جذب أسماء مؤثرة من ، فيما يخسر أرسنال لاعباً ارتبط بمرحلة صعوده الأخيرة. أما مارتينيلي، فيغادر بعد سنوات صنع خلالها مكانته، لكنه يبدأ الآن تجربة مختلفة تماماً، في نادٍ يبحث عن الهيمنة المحلية والظهور القاري بأسماء عالمية.