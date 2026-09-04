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رياضة

اتصال من محمد صلاح... وساطة لضم ريتشارليسون إلى طرابزون سبور

Lebanon 24
04-09-2026 | 04:10
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اتصال من محمد صلاح... وساطة لضم ريتشارليسون إلى طرابزون سبور
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دخل محمد صلاح على خط مفاوضات طرابزون سبور مع مهاجم توتنهام ريتشارليسون، وأجرى اتصالاً هاتفياً باللاعب البرازيلي لإقناعه بالانتقال إلى النادي التركي، وفق موقع "ESPN Brazil".

وقدم صلاح لريتشارليسون معلومات عن النادي ومدينة طرابزون، في محاولة لدفعه إلى قبول العرض والانضمام إليه في خط الهجوم.

ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن، فيما يبحث اللاعب عن تجربة جديدة بعد خروجه من حسابات مدرب توتنهام روبرتو دي زيربي، واستبعاده من قائمة الدوري الإنكليزي وتحويله إلى التدرب مع فريق تحت 21 عاماً.

كما استعان طرابزون سبور بالبرازيلي فابينيو للمساعدة في إقناع مواطنه، بينما يدرس ممثلو ريتشارليسون العرض التركي إلى جانب الانتقال إلى الدوري السعودي أو انتظار سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني. ويأتي ذلك بعدما توصل النادي إلى اتفاق لضم فرانكولينو دجو من ميتلاند الدنماركي.

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