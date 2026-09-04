بايرن ميونخ يعلن عن مفاجأة بشأن الوضع الصحي لموسيالا

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أعاد نادي ، بطل الثلاثية في ، الجدل من جديد في أوساط جماهيره حول تطور الحالة الصحية لنجمه بعد أكثر من أسبوعين من تعرضه لحالتي إغماء في مباراتين متتاليتين للفريق البافاري قبل بداية الموسم.وكشف المدير الرياضي ميونخ كريستوف فرويند، عن مطمئنة عن لاعب خط الوسط الهجومي جمال موسيالا، مشيرًا إلى أنه يتدرب الآن بشكل طبيعي مع زملائه؛ مما يؤكد أن عودته إلى الملاعب باتت وشيكة.وأوضح فرويند، في حديثه مع قناة " ألمانيا": "يتدرب جمال موسيالا بشكل طبيعي مع الفريق منذ أسبوع تقريبًا، إنه في حالة نفسية إيجابية جدًّا ومعنوياته عالية. لقد قلنا مرارًا، هذه ليست حالة جديدة بالنسبة إليه، وهو يتعامل معها بشكل جيد".ويواصل بايرن ميونخ مراقبة حالة لاعبه يوميًّا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن عودته، وفقًا لما أكده كريستوف فرويند، الذي أضاف قائلًا: "قد يعود إلى الفريق غدًا في مباراة الجولة الثانية، ولكن لننتظر ونرى، لقد خاض أسبوعًا تدريبيًّا جيدًا، جمال ونحن متفائلون، ولكن عودته إلى التشكيل الأساسي لا يمكن تأكيدها الآن". (إرم نيوز)