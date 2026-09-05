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رياضة

لماذا فشل كريم بنزيما في العثور على فريق جديد سريعًا؟

Lebanon 24
05-09-2026 | 04:00
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لماذا فشل كريم بنزيما في العثور على فريق جديد سريعًا؟
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يثير مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما حالة من الجدل، بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية دون أن يحسم المهاجم المخضرم وجهته المقبلة، رغم كثرة الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى عدد من الأندية.

وكان الهلال السعودي أعلن فسخ عقد بنزيما، البالغ من العمر 38 عامًا، بعد تجربة قصيرة مع الفريق، عقب رحيله عن ناديه السابق الاتحاد السعودي.
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وارتبط اسم بنزيما بعدد من الأندية في السعودية وأوروبا، أبرزها ميلان وبرشلونة وفريقه السابق أولمبيك ليون، فيما أشارت تقارير إلى وجود اهتمام من جانب الشباب السعودي بالحصول على خدماته.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" أن المهاجم الفرنسي لا يرغب في اعتزال كرة القدم، ويتمسك بمواصلة مسيرته داخل الملاعب، بينما كشف صحفي فرنسي أن بنزيما قد يعلن قريبًا عن وجهته المقبلة.

ورغم هذه التحركات والأنباء المتداولة حول مستقبله، فإن تأخر بنزيما في العثور على فريق جديد يمكن تفسيره بعدة أسباب، يأتي في مقدمتها:

راتب ضخم

اعتاد كريم بنزيما الحصول على راتب ضخم خلال تجربتيه مع الاتحاد والهلال السعوديين، وتجاوزت قيمة ما تقاضاه 100 مليون يورو، وهو رقم يصعب على العديد من الأندية تحمله.

وبالتالي، سيكون المهاجم الفرنسي مطالبًا بتقديم تنازلات مالية كبيرة إذا أراد الانتقال إلى فريق جديد، خاصة في أوروبا، حيث تقل القدرة على منحه راتبًا مماثلًا لما حصل عليه في الدوري السعودي.
 

عامل السن

يبلغ كريم بنزيما 38 عامًا، وهو ما يمثل عاملًا مؤثرًا في حسابات الأندية الراغبة في التعاقد معه، خصوصًا تلك التي تبحث عن مشروع طويل الأمد.

ومع تقدمه في العمر، قد يجد المهاجم الفرنسي صعوبة أكبر في إقناع الأندية الكبرى بضمه، ما قد يدفعه إلى التفكير في خيارات أقل مستوى من الفرق التي دافع عن ألوانها خلال السنوات الماضية.


تراجع المستوى والإصابات

رغم تسجيل كريم بنزيما 10 أهداف خلال 16 مباراة مع الهلال، فإنه لم يقدم المستوى المنتظر منه خلال الفترة الأخيرة، كما عانى من الغياب في عدد من المباريات بسبب الإصابة، ولم يعد المهاجم الذي كان يزعج دفاعات المنافسين، وتراجعت لياقته البدنية.

وأثرت الإصابات والغيابات المتكررة على جاهزيته البدنية؛ وهو ما قد يدفع الأندية إلى التردد قبل اتخاذ قرار بالتعاقد معه، خاصة مع عامل السن والراتب المرتفع.
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