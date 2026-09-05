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خاص

المونديال يتحول إلى أكبر معرض "لبيع" اللاعبين.. ماذا تكشف الأرقام؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-09-2026 | 14:19
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المونديال يتحول إلى أكبر معرض لبيع اللاعبين.. ماذا تكشف الأرقام؟
المونديال يتحول إلى أكبر معرض لبيع اللاعبين.. ماذا تكشف الأرقام؟ photos 0
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انتهت بطولة كأس العالم 2026 بتتويج بطل واحد، لكنها فتحت سوقاً استفاد منها مئات اللاعبين. فما قدمه اللاعب خلال أسابيع أمام جمهور عالمي تحول سريعاً إلى عقود وصفقات رفعت إنفاق الأندية إلى مستوى قياسي.
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وبحسب تقرير "فيفا" عن الانتقالات الدولية بين الأول من حزيران و2 أيلول، انتقل 267 لاعباً من 47 جنسية شاركوا في المونديال إلى أندية جديدة، وبلغت القيمة الإجمالية لصفقاتهم أكثر من 3.3 مليارات دولار. ويمثل هذا الرقم أكثر من ثلث الإنفاق العالمي على انتقالات الرجال خلال النافذة نفسها، والبالغ 9.89 مليارات دولار.
الأرقام تؤكد أن المونديال لم يعد بطولة للمنتخبات فقط، بل أكبر معرض مفتوح "لبيع" اللاعبين. فاللاعب الذي يحتاج إلى موسم كامل لإثبات نفسه مع ناديه، يستطيع خلال خمس أو ست مباريات دولية رفع قيمته وإدخال أندية جديدة في السباق عليه.
وتصدرت الأندية الإنكليزية الإنفاق بأكثر من 3.02 مليارات دولار، تلتها أندية إيطاليا بـ1.1 مليار، ثم إسبانيا بـ940 مليوناً وألمانيا بـ904 ملايين. أما الأندية الفرنسية فكانت أكبر المستفيدين من البيع، بعدما حصلت على نحو 1.7 مليار دولار.
ومن أبرز الصفقات انتقال الأرجنتيني إنزو فرنانديز من تشيلسي إلى مانشستر سيتي مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، بعد مشاركته في وصول الأرجنتين إلى نهائي البطولة. وقد أصبح أول لاعب تتجاوز قيمة انتقاله 100 مليون جنيه مرتين خلال مسيرته.
لكن التألق في بطولة قصيرة لا يضمن النجاح مع النادي. بعض الصفقات تُدفع قيمتها تحت ضغط المنافسة والخوف من خسارة اللاعب، لا بناءً على تقييم موسم كامل.
المونديال لا يصنع النجوم فقط؛ إنه يعيد "تسعيرهم". ومع وصول صفقات لاعبيه إلى 3.3 مليارات دولار، باتت البطولة سوقاً عالمية تبدأ فيها المفاوضات قبل أن تنتهي الاحتفالات.
 
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