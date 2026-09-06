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خاص

35 يوماً فقط بين موسمين… هل تدفع الكرة اللبنانية ثمن روزنامة الطوارئ؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-09-2026 | 04:30
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35 يوماً فقط بين موسمين… هل تدفع الكرة اللبنانية ثمن روزنامة الطوارئ؟
35 يوماً فقط بين موسمين… هل تدفع الكرة اللبنانية ثمن روزنامة الطوارئ؟ photos 0
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بين تتويج الأنصار بطلاً للدوري في 2 آب وانطلاق كأس لبنان لكرة القدم في 6 أيلول، لم تحصل الأندية سوى على 35 يوماً للفصل بين موسمين. لكن هذه المدة لم تكن كلها للراحة، إذ شملت إنهاء العقود وترتيب الميزانيات واستقدام اللاعبين وإطلاق التحضيرات، ما يعني أن بعض الفرق عادت إلى التدريبات قبل أن يستعيد لاعبوها عافيتهم فعلياً.
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المسابقة نفسها تغيّرت. فقد وُزعت الأندية الـ16 على أربع مجموعات، تضم كل واحدة أربعة فرق تتواجه من مرحلة واحدة، على أن يتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي. وبدلاً من الخروج بعد مباراة واحدة، بات كل فريق يخوض ثلاث مباريات على الأقل، قبل انطلاق الدوري في 8 تشرين الأول. الصيغة تمنح الأندية فرصة لاختبار تشكيلاتها، لكنها تحوّل الكأس عملياً إلى مرحلة إعداد رسمية تُلعب تحت ضغط النتائج.
المشكلة لا تتعلق بعدد المباريات وحده، بل بعدم تساوي ظروف التحضير. فالنادي الذي حافظ على جهازه الفني ومعظم لاعبيه يستطيع دخول البطولة بصورة طبيعية، فيما تبدأ أندية أخرى الموسم وهي لا تزال تستكمل تعاقداتها أو تبحث عن ملاعب للتدريب وتختبر لاعبيها الأجانب. وهنا تصبح البداية المبكرة أفضلية إضافية للأندية الأكثر استقراراً وقدرة مالية.
في المقابل، يمكن فهم خيار الاتحاد. الموسم الماضي انتهى متأخراً، والكرة اللبنانية تعمل ضمن ظروف أمنية ولوجستية تجعل أي تأجيل مخاطرة، لأن ازدحام الروزنامة لاحقاً قد يهدد استكمال المسابقات. لذلك، يبدو أن كأس لبنان وُضع في بداية الموسم لخلق مساحة احتياطية في الأشهر المقبلة، وإدخال الفرق سريعاً في أجواء المنافسة.
الصيغة الجديدة قد تمنح المسابقة مباريات أكثر وحضوراً أكبر، لكنها تطرح سؤالاً أساسياً: هل توضع الروزنامة وفق حاجات اللاعبين والأندية، أم وفق الحاجة إلى إنهاء الموسم بأي طريقة؟ الجواب ستكشفه الأسابيع الأولى، وخصوصاً من خلال مستوى المباريات وعدد الإصابات وقدرة الفرق الأقل إمكانات على مجاراة الأندية التي بدأت استعداداتها مبكراً.
 
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