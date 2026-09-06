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رياضة

قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا: استدعاء خيسوس ومفاضلة أخيرة قبل اللقاء

Lebanon 24
06-09-2026 | 04:12
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قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا: استدعاء خيسوس ومفاضلة أخيرة قبل اللقاء
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استدعى المدير الفني لبرشلونة هانسي فليك 24 لاعباً للتوجه إلى ملعب "ميستايا" لمواجهة فالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني.
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وشهدت القائمة الاستدعاء الأول للمهاجم الجديد غابرييل خيسوس المتوقع مشاركته في الشوط الثاني، إلى جانب عودة غافي بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين بسبب إصابة في الركبة. في المقابل، يغيب عن الفريق فرينكي دي يونغ وروني باردغجي بداعي الإصابة.

وسيكون فليك مطالباً باستبعاد لاعب واحد قبل اللقاء للوصول إلى القائمة النهائية المقررة بـ 23 لاعباً، في ظل شكوك حول جاهزية لامين يامال إثر تعرضه لضربة خفيفة.

قائمة الفريق المنسدلة:

حراسة المرمى: خوان غارسيا، فويتشيك شتشيسني، دومينيك ليفاكوفيتش.

الخط الخلفي: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، تشافي إسبارت، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتين، جول كوندي، إريك غارسيا.

الوسط: بريان فارينياس، غافي، فيرمين لوبيز، بيدري، رودري، داني أولمو، مارك بيرنال.

الهجوم: غابرييل خيسوس، لامين يامال، رافينيا، كريم أديمي، أنتوني غوردون، حمزة عبد الكريم.

التشكيلة المتوقعة (4-3-3):

خوان غارسيا؛ إريك غارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، تشافي إسبارت؛ فيرمين لوبيز، رودري، بيدري؛ كريم أديمي، رافينيا، أنتوني غوردون.
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الدوري الإسباني

المدير الفني

عبد الكريم.

✨ الخلف

أنتوني

الكريم

بريان

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