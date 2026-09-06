قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا: استدعاء خيسوس ومفاضلة أخيرة قبل اللقاء

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وشهدت القائمة الاستدعاء الأول للمهاجم الجديد غابرييل خيسوس المتوقع مشاركته في الشوط الثاني، إلى جانب عودة غافي بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين بسبب إصابة في الركبة. في المقابل، يغيب عن الفريق فرينكي دي يونغ وروني باردغجي بداعي الإصابة.وسيكون فليك مطالباً باستبعاد لاعب واحد قبل اللقاء للوصول إلى القائمة النهائية المقررة بـ 23 لاعباً، في ظل شكوك حول جاهزية لامين يامال إثر تعرضه لضربة خفيفة.حراسة المرمى: خوان غارسيا، فويتشيك شتشيسني، دومينيك ليفاكوفيتش.الخط الخلفي: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، تشافي إسبارت، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتين، جول كوندي، إريك غارسيا.الوسط: فارينياس، غافي، فيرمين لوبيز، ، رودري، داني أولمو، مارك بيرنال.الهجوم: غابرييل خيسوس، لامين يامال، رافينيا، كريم أديمي، غوردون، حمزةخوان غارسيا؛ إريك غارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، تشافي إسبارت؛ فيرمين لوبيز، رودري، بيدري؛ كريم أديمي، رافينيا، أنتوني غوردون.