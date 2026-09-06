قبل مواجهة إنتر ميلان.. أزمة كبيرة تضرب ريال مدريد

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ويلتقي مع إنتر ميلان، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في افتتاح مشوار الفريقين بمرحلة الدوري من أبطال . يعيش أزمة كبيرة في خط الوسط قبل انطلاق مشواره في أمام إنتر ، بعدما وجد جوزيه مورينيو نفسه أمام قائمة من الغيابات تترك الفريق من دون خياراته المعتادة في هذا المركز، الأمر الذي يدفع المدرب البرتغالي إلى البحث عن حل سريع وربما اللجوء إلى تغيير طريقة اللعب لمواجهة الفريق .ويلتقي مع إنتر ميلان، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في افتتاح مشوار الفريقين بمرحلة الدوري من أبطال .

وتأتي المواجهة بعد ضربة تلقاها ريال مدريد محليًا، بسقوطه أمام ريال بيتيس بهدف دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وهي الخسارة الأولى للفريق هذا الموسم والأولى أيضًا لمورينيو منذ عودته إلى قيادة الفريق الملكي.



ولم يحصل المدرب البرتغالي على فرصة طويلة لمعالجة آثار الهزيمة، إذ وجد نفسه مطالبًا سريعًا بالتحضير لأول مباراة أوروبية.



وبحسب صحيفة "آس"، فإن مشكلة مورينيو الأساسية تتمثل حاليًا في خط الوسط، بعدما اجتمعت عدة عوامل في وقت واحد.