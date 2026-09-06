قبل مواجهة إنتر ميلان.. أزمة كبيرة تضرب ريال مدريد

يعيش ريال مدريد
أزمة كبيرة في خط الوسط قبل انطلاق مشواره في دوري أبطال أوروبا
أمام إنتر ميلان
، بعدما وجد جوزيه مورينيو نفسه أمام قائمة من الغيابات تترك الفريق من دون خياراته المعتادة في هذا المركز، الأمر الذي يدفع المدرب البرتغالي إلى البحث عن حل سريع وربما اللجوء إلى تغيير طريقة اللعب لمواجهة الفريق الإيطالي
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ويلتقي ريال مدريد
مع إنتر ميلان، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في افتتاح مشوار الفريقين بمرحلة الدوري من دوري
أبطال أوروبا
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وتأتي المواجهة بعد ضربة تلقاها ريال مدريد محليًا، بسقوطه أمام ريال بيتيس بهدف دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وهي الخسارة الأولى للفريق هذا الموسم والأولى أيضًا لمورينيو منذ عودته إلى قيادة الفريق الملكي.
ولم يحصل المدرب البرتغالي على فرصة طويلة لمعالجة آثار الهزيمة، إذ وجد نفسه مطالبًا سريعًا بالتحضير لأول مباراة أوروبية.
وبحسب صحيفة "آس"، فإن مشكلة مورينيو الأساسية تتمثل حاليًا في خط الوسط، بعدما اجتمعت عدة عوامل في وقت واحد.
ويغيب برناردو سيلفا، وأردا غولر، وإدواردو كامافينغا بسبب الإيقاف الأوروبي
، بينما يواصل أوريلين تشواميني التعافي من الإصابة، لتصبح الخيارات الطبيعية المتاحة أمام مورينيو محدودة للغاية.
وكان الثلاثي برناردو وغولر وكامافينغا قد حمل عقوبات من مباريات الموسم الأوروبي الماضي، بينما لم يتعافَ تشواميني في الوقت المناسب للحاق بالمواجهة.
وأصبح فيديريكو فالفيردي، وفق الصحيفة، اللاعب الوحيد المتخصص في خط الوسط المتاح بصورة طبيعية أمام مورينيو، ما يجعل مهمة تشكيل هذا الخط أكثر تعقيدًا. (إرم نيوز)