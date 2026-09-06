تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ليلة الأهداف في ألمانيا.. ماينتس يسحق هامبورج وأوجسبورج يتصدر

Lebanon 24
06-09-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ليلة الأهداف في ألمانيا.. ماينتس يسحق هامبورج وأوجسبورج يتصدر
ليلة الأهداف في ألمانيا.. ماينتس يسحق هامبورج وأوجسبورج يتصدر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 حقق ماينتس فوزًا عريضًا على ضيفه هامبورج بنتيجة 5-صفر، الأحد، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، فيما قلب أوجسبورج تأخره أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت إلى فوز كبير 4-1، ليصعد إلى صدارة جدول الترتيب.
  ودخل ماينتس المباراة بحثًا عن تعويض خسارته الثقيلة أمام هامبورج بنتيجة 4-صفر في الموسم الماضي، وفرض سيطرته على اللقاء منذ الدقائق الأولى.

وافتتح كايشو سانو التسجيل في الدقيقة 19، بعدما مرر كرة إلى شيرالدو بيكر الذي انفرد بالمرمى وسددها في الزاوية السفلى.

وتحول بيكر بعد ذلك إلى دور صانع الألعاب، عندما أرسل كرة عرضية منخفضة نحو القائم البعيد، تابعها فيليب مويني داخل الشباك، ليضاعف تقدم أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول.

وواصل ماينتس تفوقه بعد الاستراحة، وكان بيكر حاضرًا مجددًا في صناعة الهدف الثالث، بعدما هيأ الكرة لفيليب تيتز الذي تابعها بنجاح إلى المرمى.

وعاد تيتز ليضيف الهدف الرابع بعد أن تجاوز الحارس هوير فرنانديز، قبل أن يختتم رانسفورد يبواه كونيجسدورفر الخماسية بتسجيله الهدف الخامس في مرمى فريقه السابق هامبورج.

وبهذه الخسارة، بقي هامبورج في قاع الترتيب بعدما خسر أول مباراتين له هذا الموسم دون أن يسجل أي هدف، بينما رفع ماينتس رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الخامس.

وقال مدرب ماينتس أورس فيشر عقب المباراة: «كان أداءً ممتازًا. فرضنا سيطرتنا على مدار 90 دقيقة، ولم نتح لهم فرصًا تقريبًا. نسعد بحصد النقاط الثلاث». 

وفي مباراة أخرى، واصل أوجسبورج انطلاقته القوية في الموسم، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي وتغلب على مضيفه أينتراخت فرانكفورت 4-1، ليحصد العلامة الكاملة برصيد ست نقاط ويتصدر جدول الدوري.

وكان فرانكفورت الطرف الأفضل في الشوط الأول، ونجح في التقدم مبكرًا بعد ست دقائق فقط، عندما ارتقى جوناثان بوركاردت لكرة عرضية عالية أرسلها يونس بن طالب، ووضعها برأسه داخل الشباك.

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم وصنعوا عددًا من الفرص، وكان بإمكانهم تعزيز تقدمهم قبل نهاية الشوط الأول.

لكن أوجسبورج ظهر بصورة مختلفة تمامًا بعد الاستراحة، وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عن طريق أريون إبراهيموفيتش، الذي تابع كرة برأسه عند القائم البعيد في أول مشاركة له.

ولم ينتظر الضيوف طويلًا، إذ احتاجوا إلى دقيقة واحدة فقط لقلب النتيجة، بعدما وصلت الكرة إلى روبن فيلهاور داخل منطقة الجزاء، ليسددها في الشباك ويمنح أوجسبورج التقدم 2-1.

وعزز أليكسي كلود-موريس تقدم فريقه بالهدف الثالث عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يختتم فابيان ريدر مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع من ركلة حرة، ليحسم أوجسبورج انتصارًا كبيرًا خارج ملعبه.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعلام اسرائيلي : مرحلة ما بعد المونديال قد تحمل تصعيداً ولبنان يتصدر بنك الاهداف
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 01:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رباعية لميسي... إنتر ميامي يسحق مونتريال بسباعية
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 01:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي: بدأت القوات الأميركية ليلة أخرى من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 01:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ليلة جديدة من الغارات الاميركية على ايران.. والجيش الاميركي يكشف حصيلة الاهداف
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 01:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري الدرجة الأولى

المركز الخامس

لكرة القدم

كرة القدم

الخماسية

ألمانيا

بالمر

العلا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-06
Lebanon24
10:30 | 2026-09-06
Lebanon24
09:32 | 2026-09-06
Lebanon24
08:10 | 2026-09-06
Lebanon24
04:30 | 2026-09-06
Lebanon24
04:12 | 2026-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24