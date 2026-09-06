ليلة الأهداف في ألمانيا.. ماينتس يسحق هامبورج وأوجسبورج يتصدر

حقق ماينتس فوزًا عريضًا على ضيفه هامبورج بنتيجة 5-صفر، الأحد، ضمن منافسات الألماني ، فيما قلب أوجسبورج تأخره أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت إلى فوز كبير 4-1، ليصعد إلى صدارة جدول الترتيب.

دخل ماينتس المباراة بحثًا عن تعويض خسارته الثقيلة أمام هامبورج بنتيجة 4-صفر في الموسم الماضي، وفرض سيطرته على اللقاء منذ الدقائق الأولى.

وافتتح كايشو سانو التسجيل في الدقيقة 19، بعدما مرر كرة إلى شيرالدو بيكر الذي انفرد بالمرمى وسددها في الزاوية السفلى.

وتحول بيكر بعد ذلك إلى دور صانع الألعاب، عندما أرسل كرة عرضية منخفضة نحو القائم البعيد، تابعها فيليب مويني داخل الشباك، ليضاعف تقدم أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول.

وواصل ماينتس تفوقه بعد الاستراحة، وكان بيكر حاضرًا مجددًا في صناعة الهدف الثالث، بعدما هيأ لفيليب تيتز الذي تابعها بنجاح إلى المرمى.

وعاد تيتز ليضيف الهدف الرابع بعد أن تجاوز الحارس هوير فرنانديز، قبل أن يختتم رانسفورد يبواه كونيجسدورفر بتسجيله الهدف الخامس في مرمى فريقه السابق هامبورج.

وبهذه الخسارة، بقي هامبورج في قاع الترتيب بعدما خسر أول مباراتين له هذا الموسم دون أن يسجل أي هدف، بينما رفع ماينتس رصيده إلى أربع نقاط ليحتل .

وقال مدرب ماينتس أورس فيشر عقب المباراة: «كان أداءً ممتازًا. فرضنا سيطرتنا على مدار 90 دقيقة، ولم نتح لهم فرصًا تقريبًا. نسعد بحصد النقاط الثلاث».

وفي مباراة أخرى، واصل أوجسبورج انطلاقته القوية في الموسم، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي وتغلب على مضيفه أينتراخت فرانكفورت 4-1، ليحصد العلامة الكاملة برصيد ست نقاط ويتصدر جدول الدوري.

وكان فرانكفورت الطرف الأفضل في الشوط الأول، ونجح في التقدم مبكرًا بعد ست دقائق فقط، عندما ارتقى جوناثان بوركاردت لكرة عرضية عالية أرسلها يونس بن طالب، ووضعها برأسه داخل الشباك.

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم وصنعوا عددًا من الفرص، وكان بإمكانهم تعزيز تقدمهم قبل نهاية الشوط الأول.

لكن أوجسبورج ظهر بصورة مختلفة تمامًا بعد الاستراحة، وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عن طريق أريون إبراهيموفيتش، الذي تابع كرة برأسه عند القائم البعيد في أول مشاركة له.

ولم ينتظر الضيوف طويلًا، إذ احتاجوا إلى دقيقة واحدة فقط لقلب النتيجة، بعدما وصلت الكرة إلى روبن فيلهاور داخل منطقة الجزاء، ليسددها في الشباك ويمنح أوجسبورج التقدم 2-1.

وعزز أليكسي كلود-موريس تقدم فريقه بالهدف الثالث عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يختتم فابيان ريدر مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع من ركلة حرة، ليحسم أوجسبورج انتصارًا كبيرًا خارج ملعبه.