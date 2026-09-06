في التنس.. سبالينكا تهزم تاونسند وتتأهل إلى ربع نهائي أميركا المفتوحة

تغلبت حاملة اللقب أرينا سبالينكا 6-4 و6-3 على الأميركية تاونسند، لتصل إلى دور الثمانية ببطولة ‌المفتوحة للتنس من دون أن تخسر أي مجموعة.

Advertisement

وعانت المصنفة الأولى عالميا من فترة تحضيرية محبطة قبل آخر الكبرى هذا الموسم لكنها استعادت مستواها في فلاشينج ميدوز، وضغطت بقوة في أمام اللاعبة التي حظيت بدعم الجمهور، لتحسم ⁠الفوز بضربة خلفية حاسمة.

وستواجه في المباراة التالية إما مارتا كوستيوك المصنفة 11 أو التشيكية ليندا نوسكوفا، بطلة .

وقالت سبالينكا "يا لها من لاعبة مذهلة على الشبكة، ويا لها من لاعبة رائعة في رد الإرسال. إنها شجاعة جدا، ويمكنك أن ترى مدى تركيزها. كانت مواجهتها تحديا حقيقيا، خاصة هنا".

وتلاشت سريعا أي توقعات بمباراة من جانب واحد بين سبالينكا، المصنفة الأولى عالميا، وتاونسند، المصنفة 96 عالميا، إذ تبادلتا كسر ‌إرسال ⁠مرتين في أول أربعة أشواط في ملعب آرثر آش.

وكسرت سبالينكا إرسال منافستها مرة أخرى في الشوط السابع، بضربة أمامية حاسمة لتتقدم في النتيجة، لكن تاونسند ردت الكسر على الفور دون أن تخسر أي ⁠نقطة في ذلك الشوط.

ومع ذلك، صمدت لاعبة في اللحظات الحاسمة، وأنقذت نقطة كسر إرسال بضربة إرسال لا يمكن ردها قبل أن ⁠تحسم في الشوط العاشر.

وتمكنت تاونسند من إيجاد حلول لإرسال سبالينكا القوي لتتقدم 3-1 في المجموعة الثانية، لكن خطأ ⁠مزدوجا مكن سبالينكا من رد الكسر وقلب موازين المباراة لصالح لاعبة البيضاء بشكل حاسم.

وفازت سبالينكا بسرعة بآخر أربعة أشواط لتضمن مكانها في دور الثمانية.