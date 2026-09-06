في التنس.. سبالينكا تهزم تاونسند وتتأهل إلى ربع نهائي أميركا المفتوحة

تغلبت حاملة اللقب أرينا سبالينكا 6-4 و6-3 على الأميركية تايلور
تاونسند، لتصل إلى دور الثمانية ببطولة أمريكا
المفتوحة للتنس من دون أن تخسر أي مجموعة.
وعانت المصنفة الأولى عالميا من فترة تحضيرية محبطة قبل آخر البطولات الأربع
الكبرى هذا الموسم لكنها استعادت مستواها في فلاشينج ميدوز، وضغطت بقوة في المجموعة الثانية
أمام اللاعبة التي حظيت بدعم الجمهور، لتحسم الفوز بضربة خلفية حاسمة.
وستواجه في المباراة التالية إما الأوكرانية
مارتا كوستيوك المصنفة 11 أو التشيكية ليندا نوسكوفا، بطلة ويمبلدون
.
وقالت سبالينكا "يا لها من لاعبة مذهلة على الشبكة، ويا لها من لاعبة رائعة في رد الإرسال. إنها شجاعة جدا، ويمكنك أن ترى مدى تركيزها. كانت مواجهتها تحديا حقيقيا، خاصة هنا".
وتلاشت سريعا أي توقعات بمباراة من جانب واحد بين سبالينكا، المصنفة الأولى عالميا، وتاونسند، المصنفة 96 عالميا، إذ تبادلتا كسر إرسال مرتين في أول أربعة أشواط في ملعب آرثر آش.
وكسرت سبالينكا إرسال منافستها مرة أخرى في الشوط السابع، بضربة أمامية حاسمة لتتقدم في النتيجة، لكن تاونسند ردت الكسر على الفور دون أن تخسر أي نقطة في ذلك الشوط.
ومع ذلك، صمدت لاعبة روسيا البيضاء
في اللحظات الحاسمة، وأنقذت نقطة كسر إرسال بضربة إرسال لا يمكن ردها قبل أن تحسم المجموعة الأولى
في الشوط العاشر.
وتمكنت تاونسند من إيجاد حلول لإرسال سبالينكا القوي لتتقدم 3-1 في المجموعة الثانية، لكن خطأ مزدوجا مكن سبالينكا من رد الكسر وقلب موازين المباراة لصالح لاعبة روسيا
البيضاء بشكل حاسم.
وفازت سبالينكا بسرعة بآخر أربعة أشواط لتضمن مكانها في دور الثمانية.