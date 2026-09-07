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رياضة

أرسنال يسقط تشيلسي في الدوري الانكليزي

Lebanon 24
07-09-2026 | 00:18
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أرسنال يسقط تشيلسي في الدوري الانكليزي
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واصل أرسنال، حامل اللقب، انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعدما حسم الديربي اللندني الذي جمعه مع ضيفه تشيلسي.
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وقلب أرسنال تأخره بهدف دون رد أمام تشيلسي، إلى انتصار ثمين ومستحق بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثالثة للمسابقة العريقة.
 
وبادر مورغان روجرز بالتسجيل مبكرا لتشيلسي في الدقيقة الثانية، لكن سرعان ما أحرز الألماني كاي هافرتز هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 25، فيما أضاف زميله النرويجي مارتين أوديجارد الهدف الثاني للفريق الملقب بـ"المدفعجية" في الدقيقة 50.
 
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، المتساوي معه في ذات الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد تشيلسي، الذي تكبد خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند 6 نقاط في المركز الرابع. (روسيا اليوم) 
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