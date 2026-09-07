لحظة تاريخية.. ميسي ورونالدو يجتمعان في فريق واحد!

كشف نجم بوكا جونيورز السابق كارلوس تيفيز عن مفاجأة مرتقبة، بعدما أكد حصوله على موافقة وكريستيانو للمشاركة معًا في فريق واحد خلال مباراة اعتزاله.

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ومن المقرر أن يشارك النجمان الأرجنتيني والبرتغالي في مباراة وداع تيفيز، المقررة في كانون الأول 2026 على ملعب "لا بومبونيرا" في بوينس آيرس.

وقال تيفيز إنه لطالما حلم برؤية ورونالدو إلى جانب بعضهما، موضحًا أنه تواصل معهما وطلب مشاركتهما في المباراة، مؤكدًا أن كليهما وافق بالفعل.

وأضاف: "لطالما حلمت برؤية كريستيانو وليو يلعبان في فريق واحد. إنهما أعظم لاعبين على مر العصور".

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا لتيفيز، الذي سبق أن لعب إلى جانب ميسي مع منتخب الأرجنتين، وإلى جانب رونالدو خلال فترة وجودهما مع .

وفي حال مشاركة ، ستحظى الجماهير بفرصة نادرة لرؤية ميسي ورونالدو يتقاسمان الملعب بقميص فريق واحد، ولو في مباراة استعراضية.