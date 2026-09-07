عن طريق الخطأ.. لاعب برشلونة يتسبب بكسر أنف زميله خلال المباراة

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تسبب لاعب وسط برشلونة رودري، عن طريق الخطأ، في كسر أنف زميله المدافع إريك غارسيا خلال مواجهة فالنسيا، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
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وفي الدقيقة 26، اصطدمت يد رودري بوجه غارسيا أثناء تنفيذ ركلة ركنية، ما تسبب بنزيف في أنف المدافع، الذي اضطر لمغادرة الملعب، ودخل الفرنسي جول كوندي بدلاً منه.
وأظهرت الفحوصات الطبية إصابة غارسيا بكسر في الأنف، من دون حسم إمكانية خضوعه لعملية جراحية. وفي حال عدم حاجته للجراحة، قد يشارك في المباراة المقبلة مرتدياً قناعاً واقياً.
وكان برشلونة قد اكتسح فالنسيا 5-0، الأحد، فيما انضم رودري إلى الفريق قادماً من مانشستر سيتي في آب الماضي، بعقد يمتد حتى 30 حزيران 2030.