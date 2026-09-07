تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

عن طريق الخطأ.. لاعب برشلونة يتسبب بكسر أنف زميله خلال المباراة

Lebanon 24
07-09-2026 | 09:23
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عن طريق الخطأ.. لاعب برشلونة يتسبب بكسر أنف زميله خلال المباراة
عن طريق الخطأ.. لاعب برشلونة يتسبب بكسر أنف زميله خلال المباراة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تسبب لاعب وسط برشلونة رودري، عن طريق الخطأ، في كسر أنف زميله المدافع إريك غارسيا خلال مواجهة فالنسيا، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

Advertisement

وفي الدقيقة 26، اصطدمت يد رودري بوجه غارسيا أثناء تنفيذ ركلة ركنية، ما تسبب بنزيف في أنف المدافع، الذي اضطر لمغادرة الملعب، ودخل الفرنسي جول كوندي بدلاً منه.

وأظهرت الفحوصات الطبية إصابة غارسيا بكسر في الأنف، من دون حسم إمكانية خضوعه لعملية جراحية. وفي حال عدم حاجته للجراحة، قد يشارك في المباراة المقبلة مرتدياً قناعاً واقياً.

وكان برشلونة قد اكتسح فالنسيا 5-0، الأحد، فيما انضم رودري إلى الفريق قادماً من مانشستر سيتي في آب الماضي، بعقد يمتد حتى 30 حزيران 2030.

مواضيع ذات صلة
ملف لاعب برشلونة ينتهي بعلاقة متوترة مع النادي!
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 20:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فليك يلمّح إلى رحيل أراوخو ويحدد أهم لاعب في برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 20:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": حادث مروري على طريق المطار باتجاه بيروت يتسبب بزحمة سير
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 20:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربة لإنكلترا قبل ربع النهائي.. إيقاف لاعب لمباراتين
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 20:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الدوري الإسباني

مانشستر سيتي

إريك غارسيا

جول كوندي

فالنسيا

مانشستر

غارسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
13:05 | 2026-09-07
Lebanon24
07:19 | 2026-09-07
Lebanon24
04:38 | 2026-09-07
Lebanon24
04:00 | 2026-09-07
Lebanon24
02:29 | 2026-09-07
Lebanon24
00:18 | 2026-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24