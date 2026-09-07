عن طريق الخطأ.. لاعب برشلونة يتسبب بكسر أنف زميله خلال المباراة

تسبب لاعب وسط ، عن طريق الخطأ، في كسر أنف زميله المدافع خلال مواجهة ، ضمن الجولة الرابعة من .

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وفي الدقيقة 26، اصطدمت يد رودري بوجه أثناء تنفيذ ركلة ركنية، ما تسبب بنزيف في أنف المدافع، الذي اضطر لمغادرة الملعب، ودخل الفرنسي بدلاً منه.

وأظهرت الفحوصات الطبية إصابة غارسيا بكسر في الأنف، من دون حسم إمكانية خضوعه لعملية جراحية. وفي حال عدم حاجته للجراحة، قد يشارك في المباراة المقبلة مرتدياً قناعاً واقياً.

وكان برشلونة قد اكتسح فالنسيا 5-0، الأحد، فيما انضم رودري إلى الفريق قادماً من في آب الماضي، بعقد يمتد حتى 30 حزيران 2030.