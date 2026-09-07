تعافٍ مفاجئ في برشلونة قبل مواجهة فينورد

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شهدت تدريبات برشلونة عودة الجناح البلجيكي الشاب جيسي بيسيو، ليصبح متاحاً للمشاركة أمام فينورد، الأربعاء، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو".
وكان بيسيو قد غادر نهائي كأس كتالونيا أمام ساباديل بعد 12 دقيقة فقط، إثر إصابة قوية في كاحله الأيسر، وظهر لاحقاً مستخدماً عكازين وحذاءً واقياً. إلا أن الفحوص استبعدت تعرضه لإصابة خطيرة، قبل أن يتعافى بصورة أسرع من المتوقع.
وعاد برشلونة إلى التدريبات بعد فوزه على فالنسيا بخماسية نظيفة في ملعب "ميستايا"، ليتصدر الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة من أربع مباريات.