تعافٍ مفاجئ في برشلونة قبل مواجهة فينورد

شهدت تدريبات عودة الجناح البلجيكي الشاب جيسي بيسيو، ليصبح متاحاً للمشاركة أمام فينورد، الأربعاء، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال ، وفق صحيفة " ".

وكان بيسيو قد غادر كتالونيا أمام ساباديل بعد 12 دقيقة فقط، إثر إصابة قوية في كاحله الأيسر، وظهر لاحقاً مستخدماً عكازين وحذاءً واقياً. إلا أن الفحوص استبعدت تعرضه لإصابة خطيرة، قبل أن يتعافى بصورة أسرع من المتوقع.

وعاد برشلونة إلى التدريبات بعد فوزه على بخماسية نظيفة في ملعب "ميستايا"، ليتصدر برصيد 12 نقطة من أربع مباريات.