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خاص

نقطة ضعف غير متوقعة يواجهها ريال مدريد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
07-09-2026 | 14:14
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نقطة ضعف غير متوقعة يواجهها ريال مدريد
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لا تُثار الشكوك عادة حول قدرة كيليان مبابي على التسجيل، لكن أرقامه من ركلات الجزاء مع ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم تكشف جانباً أقل إقناعاً في مسيرة النجم الفرنسي.
 
وجاءت آخر الإخفاقات أمام ريال بيتيس، عندما تصدى الحارس ألفارو فاييس لركلته في ملعب "لا كارتوخا". ولم يكن ذلك الخطأ معزولاً، إذ أهدر مبابي خمساً من أصل 24 ركلة جزاء نفذها بقميص النادي الملكي، أي بنسبة إخفاق بلغت 20.8 في المئة، من دون احتساب ركلات الترجيح.
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وتبدو النسبة مرتفعة عند مقارنتها بأبرز منفذي ركلات الجزاء السابقين في ريال مدريد. فقد أخفق كريستيانو رونالدو في 13 ركلة من أصل 92، بنسبة 14.1 في المئة، بينما أضاع سيرخيو راموس ركلة واحدة فقط من أصل 23، بنسبة 4.3 في المئة.
 
ولا تقتصر المشكلة على تجربته في مدريد. فعلى امتداد مسيرته، أهدر مبابي 16 ركلة من أصل 81، بنسبة 19.7 في المئة. كما سبق أن دخل في أزمة ثقة خلال موسمه الأول مع الفريق، بعد إضاعته ركلتين متتاليتين تقريباً أمام ليفربول وأتلتيك بلباو.
 
ورغم الأرقام، لا يبدو موقع مبابي كمنفذ أول لركلات الجزاء مهدداً. فقد دافع المدرب جوزيه مورينيو عن نجمه قائلاً: "عندما يتقدم لاعب لتنفيذ ركلة جزاء، فإننا نتقدم جميعاً معه".
 
مبابي لا يزال الهداف الأبرز وصاحب الحضور الهجومي الأقوى في ريال مدريد، لكن المسافة القصيرة بين نقطة الجزاء والمرمى تحولت إلى اختبار متكرر. وبينما يطارده المنافسون في سباق الأهداف، تكشف الأرقام أن ركلات الجزاء باتت واحدة من نقاط الضعف القليلة في ترسانته.
 
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