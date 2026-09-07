خسر النزال فتطوّر إلى الملاكمة… كسر فك منافسه وأسقط أسنانه

شهدت صالة "Brüderstrasse" الرياضية في الالمانية، مساء السبت، حادثة عنيفة بعد نهاية نزال في الجودو، بعدما هاجم اللاعب الجورجي أكاكي جاباريدزه منافسه الألماني تيمو كافيليوس مباشرة عقب انتهاء المواجهة.

وبحسب موقع "Nau"، وجّه جاباريدزه 3 لكمات إلى منافسه الذي بدا متفاجئاً، وذلك بعدما استفزه الأخير على ما يبدو بإشارة احتفال عقب نهاية النزال.

ونقلت صحيفة "Leipziger Volkszeitung" أن كافيليوس تعرض لإصابات خطيرة، إذ فقد سنين وأصيب بكسر في الفك، ما استدعى نقله إلى المستشفى وإخضاعه لعملية جراحية في مساء اليوم نفسه.

ويستعد كافيليوس للمشاركة في عام 2028، إلا أن مدة غيابه عن المنافسات والتدريبات لا تزال غير واضحة.

وقد يواجه جاباريدزه عقوبة قاسية من للجودو، قد تصل إلى الإيقاف ، فيما قد يتعرض ناديه لغرامة مالية.

وأدان نادي لايبزيغ الحادثة في بيان، مؤكداً أن "العنف لا مكان له في رياضتنا"، وأضاف: "بصفتنا لاعبي جودو، نحن نمثل الاحترام والتسامح والروح الرياضية والتقدير المتبادل".