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رياضة

خسر النزال فتطوّر إلى الملاكمة… كسر فك منافسه وأسقط أسنانه

Lebanon 24
07-09-2026 | 23:00
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خسر النزال فتطوّر إلى الملاكمة… كسر فك منافسه وأسقط أسنانه
خسر النزال فتطوّر إلى الملاكمة… كسر فك منافسه وأسقط أسنانه photos 0
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شهدت صالة "Brüderstrasse" الرياضية في لايبزيغ الالمانية، مساء السبت، حادثة عنيفة بعد نهاية نزال في الجودو، بعدما هاجم اللاعب الجورجي أكاكي جاباريدزه منافسه الألماني تيمو كافيليوس مباشرة عقب انتهاء المواجهة.

وبحسب موقع "Nau"، وجّه جاباريدزه 3 لكمات إلى منافسه الذي بدا متفاجئاً، وذلك بعدما استفزه الأخير على ما يبدو بإشارة احتفال عقب نهاية النزال.

ونقلت صحيفة "Leipziger Volkszeitung" أن كافيليوس تعرض لإصابات خطيرة، إذ فقد سنين وأصيب بكسر في الفك، ما استدعى نقله إلى المستشفى وإخضاعه لعملية جراحية في مستشفى الجامعة مساء اليوم نفسه.

ويستعد كافيليوس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية عام 2028، إلا أن مدة غيابه عن المنافسات والتدريبات لا تزال غير واضحة.

وقد يواجه جاباريدزه عقوبة قاسية من الاتحاد الدولي للجودو، قد تصل إلى الإيقاف مدى الحياة، فيما قد يتعرض ناديه لغرامة مالية.

وأدان نادي لايبزيغ الحادثة في بيان، مؤكداً أن "العنف لا مكان له في رياضتنا"، وأضاف: "بصفتنا لاعبي جودو، نحن نمثل الاحترام والتسامح والروح الرياضية والتقدير المتبادل".

 

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