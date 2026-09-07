تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

هواتف لاعبي باكستان تُصادر… ماذا حدث داخل المنتخب؟

Lebanon 24
07-09-2026 | 16:59
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هواتف لاعبي باكستان تُصادر… ماذا حدث داخل المنتخب؟
هواتف لاعبي باكستان تُصادر… ماذا حدث داخل المنتخب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

فتح الاتحاد الباكستاني للكريكيت تحقيقاً داخلياً في ملف "الانضباط والسلوك" خلال جولة المنتخب في إنكلترا، بعد أيام من قرارات مفاجئة شملت استبعاد عدد من اللاعبين وتغييرات في الجهاز الفني.

وبحسب صحيفة "The Guardian"، أكد متحدث باسم الاتحاد، الاثنين، أن التحقيق جارٍ حالياً، من دون تسمية أي لاعب أو الكشف عن طبيعة المخالفات المحتملة. لكن الصحيفة نقلت أن لاعبين اثنين صودرت هواتفهما المحمولة، وتم نسخ بيانات منها بواسطة مسؤولين أمنيين في الاتحاد.

وجاءت هذه الخطوة، وفق التقرير، بعد خسارة باكستان الثقيلة أمام إنكلترا في الاختبار الثاني على ملعب "Lord's" بفارق 194 ركضة، وهي نتيجة وضعت الجولة كلها تحت ضغط كبير، خصوصاً بعدما أصبحت باكستان متأخرة 2-0 قبل الاختبار الأخير.

وقال أمير مير، رئيس الاتصالات في الاتحاد الباكستاني، عبر منصة "X"، إن الاتحاد بدأ تحقيقاً تأديبياً داخلياً بعد تقارير إعلامية تناولت مسائل تتعلق بالانضباط والسلوك، مشيراً إلى أن هذه التقارير تخضع للمراجعة وفق الإجراءات المعتمدة داخل الاتحاد.

وأضاف أن التعامل مع هذه الملفات يتم بموجب لوائح الاتحاد، مع ضمان مراعاة أوضاع جميع المعنيين. وحتى الآن، لم تُعلن طبيعة التحقيق بدقة، ولا ما إذا كان يرتبط بسلوك محدد أو مخالفة واضحة، كما لم يُحدد جدول زمني لنتائجه.

الاسم الوحيد الذي واجه انتقادات علنية حتى الآن هو إمام الحق. فقد أثار اللاعب غضباً داخل الاتحاد وبين قسم من الجماهير بعدما لم يشارك في الضرب خلال أي من شوطي هزيمة "Lord's"، بسبب إصابة عضلية خفيفة في ربلة الساق تعرض لها في اليوم الأول.

وقال عاقب جاويد، مدير الأداء العالي في باكستان، في مقابلة مع "Geo News"، إن إصابة إمام الحق تمثل "علامة استفهام كبيرة" و"خيبة عميقة". وأضاف أن لاعبين في الماضي كانوا يتعرضون لإصابات ويحاولون اللعب رغم ذلك، معتبراً أن إصابة عضلية من هذا النوع لا يفترض أن تمنع اللاعب من الضرب في الشوطين معاً.

وشدد جاويد على أن إمام سيواجه تحقيقاً، قائلاً إنه لا يستطيع الجزم بأنه تظاهر بالإصابة، لكنه يرى أن شداً عضلياً لا يكفي وحده لمنعه تماماً من محاولة اللعب.

ومنذ ذلك الحين، أُبعد إمام الحق عن التشكيلة، إلى جانب محمد رضوان، سلمان علي آغا، علي عثمان، خرم شهزاد، واللاعبين غير المستخدمين عامر جمال ومحمد أويس ظفر. كما أُقيل سرفراز أحمد من منصب المدرب الرئيسي، ونُقل النيوزيلندي مايك هيسون من فريق الكرة البيضاء لتولي المهمة.

وفي حديثه بعد تدريبات المنتخب في "Edgbaston"، قال مدرب البولينغ الجديد آشلي نوفكه إنه لا يعرف الكثير عن خلفيات القرارات، موضحاً أنه خارج دائرة اتخاذ القرار الإداري. وأضاف أن دور الجهاز الفني هو إبقاء اللاعبين مركزين على ما يمكنهم التحكم به.

وأشار نوفكه إلى أن تجربته مع الكريكيت الباكستاني علمته أن هناك دائماً شيئاً يحدث في الخلفية، سواء كان داخل سيطرة اللاعبين أو خارجها، مضيفاً أن معظم هذه الأمور تكون عادة خارج سيطرتهم.

ولا يقتصر الاضطراب على جولة إنكلترا. فقد أعادت الأزمة الحالية إلى الواجهة خبراً عن تغريم 9 لاعبين خلال جولة باكستان الأخيرة في الكاريبي. وبحسب "The Guardian"، اعتُبرت تلك الواقعة محدودة نسبياً، إذ كان على اللاعبين البقاء داخل المناطق المخصصة للاعبين ومسؤولي المباريات خلال لقاء تحضيري في ترينيداد، لكن مجموعة منهم غادرت تلك المنطقة لمشاهدة نهائي كأس العالم لكرة القدم من جزء آخر من الملعب لا تشملُه القيود.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
طرد لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 05:26:40 Lebanon 24 Lebanon 24
خلافات إسرائيلية عطّلت ضربة مدمّرة ضد "حزب الله".. ماذا حدث داخل غرفة الحرب بعد 7 تشرين الأول؟
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 05:26:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فيل بري يندفع نحو مجموعة أشخاص داخل حقل أرز في الهند.. ماذا حدث؟
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 05:26:40 Lebanon 24 Lebanon 24
انقلاب داخل أتلتيكو.. لاعبون يطالبون برحيل ألفاريز
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 05:26:40 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس العالم

لكرة القدم

نهائي كأس

علي عثمان

كرة القدم

الكشف عن

✨ الخلف

الرئيسي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-09-07
Lebanon24
15:44 | 2026-09-07
Lebanon24
14:14 | 2026-09-07
Lebanon24
13:05 | 2026-09-07
Lebanon24
09:23 | 2026-09-07
Lebanon24
07:19 | 2026-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24