جائزة الكرة الذهبية 2026 .. اليكم كل ما يجب ان تعرفوه

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تترقب جماهير كرة القدم حول العالم، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الذهبية لعام 2026، في النسخة السبعين من الجائزة المرموقة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم.ومن المقرر قوائم المرشحين في مختلف فئات جوائز الكرة الذهبية اليوم 8 ايلول، على أن تضم قائمة الرجال 30 لاعبًا يتنافسون على الجائزة الأبرز، فيما تضم قائمة السيدات 30 لاعبة. كما سيتم الإعلان عن المرشحين لجوائز أفضل لاعب شاب وحارس مرمى ومدرب ونادٍ ومهاجم.وتحظى نسخة 2026 باهتمام استثنائي، خاصة أنها تأتي بعد موسم شهد منافسات قوية على مستوى الأندية والمنتخبات، إلى جانب إقامة بطولة كأس العالم 2026، التي تدخل نتائجها ضمن الفترة الزمنية المعتمدة لتقييم اللاعبين.موعد الإعلان عن مرشحي الكرة الذهبية 2026تعلن "فرانس فوتبول" رسميًا قوائم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية اليوم الثلاثاء 8 ايلول، على أن يتم الكشف عن الأسماء عبر الموقع الرسمي للجائزة ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها.وتضم القائمة النهائية للكرة الذهبية للرجال 30 لاعبًا، بينما تضم قائمة السيدات 30 لاعبة، على أن يتم اختيار الفائزين في الحفل النهائي المقرر إقامته في العاصمة الإنجليزية .وتستند عملية التقييم في نسخة 2026 إلى أداء اللاعبين خلال الفترة من 3 آب 2025 وحتى 19 2026، وتشمل المنافسات المحلية والقارية والدولية، بما فيها كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية بالنسبة للرجال.تقام مراسم توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم الاثنين 26 تشرين الاول المقبل في العاصمة الإنجليزية لندن، في تغيير استثنائي لمكان إقامة الحفل الذي اعتادت استضافته خلال السنوات الماضية.ويأتي اختيار لندن احتفالًا بالذكرى السبعين لانطلاق الجائزة، وتكريمًا للسير ستانلي ماثيوز، أول لاعب يتوج بالكرة الذهبية عام 1956.وسيكون الفائز بجائزة الكرة الذهبية للرجال هو اللاعب رقم 70 في تاريخ الجائزة، خلفًا للفرنسي عثمان ديمبلي، الذي توج بالنسخة الماضية عام 2025، بينما تحمل الإسبانية أيتانا بونماتي لقب الكرة الذهبية للسيدات.وفقًا للوائح "فرانس فوتبول" الرسمية، يتم اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية للرجال من خلال لجنة دولية تضم صحفيًا متخصصًا من كل دولة ضمن أول 100 منتخب في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا".ويختار كل صحفي 10 لاعبين من القائمة النهائية المكونة من 30 مرشحًا، ويتم منح اللاعبين نقاطًا وفق ترتيب الاختيارات، بواقع 15 نقطة لصاحب المركز الأول، ثم 12 و10 و8 و7 و5 و4 و3 و2 و1 نقطة لبقية الاختيارات.وتعتمد عملية التصويت على ثلاثة معايير رئيسية، يأتي في مقدمتها الأداء الفردي ومدى تأثير اللاعب وحسمه للمباريات، ثم الإنجازات الجماعية والألقاب التي حققها، وأخيرًا السلوك والروح الرياضية والالتزام باللعب النظيف.وفي النهاية، يتوج اللاعب الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بجائزة الكرة الذهبية.