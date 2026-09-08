إليكم أبرز المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، ضمن جوائز حفل الذهبية لعام 2026، والتي شهدت حضورا بارزا للحارس المغربي ياسين بونو.

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وضمت قائمة المرشحين 10 حراس مرمى، يتقدمهم بونو نجم الهلال السعودي والمنتخب المغربي، إلى جانب البلجيكي تيبو كورتوا حارس ، والإسباني خوان جارسيا لاعب برشلونة، والسويسري جريجور كوبيل حارس بوروسيا دورتموند، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس تشيلسي.



كما شملت القائمة السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي السعودي، والإسباني دافيد رايا حارس أرسنال، والروسي ماتفي سافونوف حارس سان جيرمان، والإسباني أوناي سيمون حارس أتلتيك بلباو، إلى جانب حارس الرأس الأخضر فوزينيا لاعب كولو كولو.

وتكتسب نسخة 2026 أهمية خاصة، في ظل المنافسة القوية التي شهدها الموسم الماضي على مختلف الأصعدة، بداية من البطولات المحلية ودوري أبطال ، وصولا إلى كأس العالم 2026، ما يجعل سباق جوائز الكرة الذهبية أكثر إثارة.



وعلى صعيد السيدات، شهدت قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة حضورا بارزا لحارسة برشلونة كاتا كول، إلى جانب آن كاترين بيرجر (جوثام)، هانا هامبتون (تشيلسي)، لورينا (كانساس سيتي) وأياكا ياماشيتا (مانشستر سيتي).

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل الكرة الذهبية، في لندن يوم الاثنين 26 تشرين الأول المقبل، بعد تقييم الأداء الفردي والإنجازات الجماعية خلال الفترة المعتمدة للجوائز. (روسيا اليوم)