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رياضة

قرار مفاجئ من أمرابط بشأن منتخب المغرب

Lebanon 24
08-09-2026 | 14:01
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قرار مفاجئ من أمرابط بشأن منتخب المغرب
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أعلن سفيان أمرابط أنه لن يمثل المنتخب الوطني المغربي مجدداً في حال استمرار المدرب محمد وهبي في قيادة "أسود الأطلس"، مفضلاً الاحتفاظ بالأسباب الكامنة وراء قراره.
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وأكد لاعب خط وسط أياكس أمستردام الهولندي أن "تمثيل المغرب أعظم شرف في مسيرتي الكروية، فمنذ أول استدعاء لي قبل 12 عاماً، قدمت كل ما لدي من أجل بلدي، وارتديت قميص المنتخب بكل فخر، وسيظل حبي للمغرب، ولكل ما يعنيه هذا المنتخب بالنسبة لي، كما هو ولن يتغير أبداً.


وكشف اللاعب الذي خاض 78 مباراة دولية مع "أسود الأطلس" أن اتخاذ القرار كان صعباً للغاية، مضيفاً: لا أجد نفسي قادراً على الاستمرار في تمثيل المنتخب تحت قيادة المدرب الحالي، وعليه فإنني أعلن عدم جاهزيتي للانضمام إلى الفريق طالما ظل المدرب في منصبه.

وأوضح صاحب ال 30 عاماً في بيانه الذي نشره على حسابه الرسمي في "إنستغرام" أنه لم يعتزل اللعب الدولي ولن يغلق الباب أمام تمثيل المغرب مرة أخرى.

وكان وهبي قد تولى المسؤولية الفنية لمنتخب المغرب في مارس الماضي خلفاً لوليد الركراكي، إلا أنه لم يتمكن من قيادة الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم على غرار مونديال 2022، وودع "أسود الأطلس" المونديال الأخير من دور الثمانية.

يشار إلى أن محمد وهبي لم يعتمد على أمرابط أساسياً في كأس العالم 2026، إذ شارك في 3 مباريات فقط أمام هايتي كلاعب أساسي وبديلاً ضد كندا وفرنسا، ولم يشركه أمام البرازيل واسكتلندا وهولندا.
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