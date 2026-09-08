لماذا غاب محمد صلاح عن الكرة الذهبية 2026؟

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أزاحت مجلة "فرانس فوتبول" الستار عن قائمة المرشحين لجائزة الذهبية 2026، والتي ضمت 30 لاعبًا، ليغيب عنها النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور .وغاب صلاح عن قائمة الكرة الذهبية للمرة الثانية، بعدما ابتعد عن قائمة المرشحين في 2024، وهي النسخة التي توج بها الإسباني رودري، بينما تواجد في قائمة العام الماضي، التي شهدت تتويج الفرنسي عثمان ديمبيلي، واحتل المصري المركز الرابع في الترتيب النهائي.أكبر 5 مفاجآت في ترشيحات الكرة الذهبيةوكان صلاح قد قاد المنتخب المصري للتأهل إلى دور الـ16 من 2026 للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة، قبل أن يودع البطولة على يد الأرجنتين، وسجل هدفًا واحدًا وصنع تمريرتين حاسمتين خلال 5 مباريات خاضها مع المنتخب في المونديال.موسم سيئ مع ليفربولوعلى مستوى الأندية، مر النجم المصري بموسم عصيب مع فريقه السابق ليفربول، الذي أنهى الموسم دون التتويج بأي لقب، تحت قيادة مدربه السابق آرني سلوت، الذي أقيل لاحقًا، قبل أن يتولى أندوني إيراولا المهمة خلفًا له.وفي الموسم الماضي، خاض صلاح 41 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا فقط، بينها 7 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو معدل أقل بكثير من أرقامه المعتادة خلال المواسم السابقة.وسبق لصلاح أن سجل 34 هدفًا في 52 مباراة بمختلف المسابقات خلال موسم 2024-2025، الذي توج فيه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.موسم بلا ألقابولا ترتبط أسباب غياب صلاح عن قائمة الكرة الذهبية بأرقامه الفردية فقط، إذ أنهى الموسم الماضي دون التتويج بأي لقب محلي أو دولي، سواء مع ليفربول أو المنتخب المصري.ورغم تأهل مصر التاريخي إلى دور الـ16 في كأس العالم، فإن مشوار الفراعنة انتهى عند هذه المرحلة بالخروج أمام الأرجنتين، بينما لم ينجح صلاح مع ليفربول في إضافة بطولة جديدة إلى سجله خلال الموسم.ويأتي غياب الألقاب الجماعية إلى جانب تراجع أرقامه مقارنة بالموسم السابق، ليشكل أحد العوامل التي تفسر ابتعاد اسم صلاح عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2026.مشوار صلاح في الكرة الذهبيةورُشح صلاح للمرة الأولى لجائزة الكرة الذهبية عام 2018، واحتل المركز السادس في الترتيب النهائي بعد موسمه الأول مع ليفربول.وفي 2019، وبعد تتويجه بدوري أبطال مع الفريق الإنجليزي، ترشح صلاح للجائزة مجددًا واحتل المركز الخامس في الترتيب.وفي 2020 أُلغيت الجائزة بسبب جائحة ، وفي ذلك العام قاد صلاح ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.كما ترشح صلاح للجائزة في 2021، واحتل المركز السابع، ثم جاء خامسًا في 2022، قبل أن يتراجع إلى المركز الـ11 في 2023.ولم يتواجد صلاح في قائمة المرشحين عام 2024، بينما احتل المركز الرابع في العام الماضي 2025.