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رياضة

صفقة تبادلية بين نيو أورليانز بيليكانز وممفيس غريزليز

Lebanon 24
08-09-2026 | 23:00
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صفقة تبادلية بين نيو أورليانز بيليكانز وممفيس غريزليز
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أجرى فريق نيو أورليانز بيليكانز صفقة تبادلٍ مع فريق ممفيس غريزليز، حيثُ انتقل اللاعبان جوردان هوكينز، الذي اختير في الجولة الأولى من الدرافت، وميكا بيفي، مقابل إيه جيه جونسون وتاج جيبسون، حسبما أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء.
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وأضاف المصدر، الذي تحدث إلى وكالة «أسوشييتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته لأن الصفقة لم تُعلن رسمياً، أن الفريقين تبادلا أيضاً اختيارات مستقبلية في الجولة الثانية من الدرافت.

وكان هوكينز، وهو لاعب بارع في التسديد من خارج القوس والاختراق، قد اختير في المركز الرابع عشر في درافت عام 2023؛ أي قبل عامين من تغيير الإدارة الذي شهد استبدال جو دومارس بديفيد جريفين بصفته رئيساً لعمليات كرة السلة.

وعانى هوكينز من أجل حجز مكان أساسي في تشكيلة نيو أورليانز منذ انضمامه للدوري، حيث بلغ متوسط نقاطه 8 نقاط في 2.‏18 دقيقة لكل مباراة خلال مواسمه الثلاثة الأولى.

أما جونسون، فقد اختاره ميلووكي في المركز 23 في درافت 2024، ولعب أيضاً مع واشنطن ودالاس خلال موسميه الأولين، مسجلاً متوسط 9.‏4 نقطة في 2.‏14 دقيقة.

ويُعدّ جيبسون لاعباً مخضرماً يمتلك خبرة 17 عاماً، حيث بلغ متوسط نقاطه 3.‏8 نقطة و7.‏5 متابعة خلال مسيرته. ونظراً لأن عقد جيبسون الأخير لم يكن مضموناً بالكامل، فقد يستغني عنه فريق بيليكانز لتوفير ما يقارب 8.‏3 مليون دولار من المساحة المتاحة ضمن سقف رواتب الدوري الأميركي للمحترفين.
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