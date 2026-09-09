ريال مدريد يستهل مشواره الأوروبي بانتصار صعب على انتر

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استهل مشواره في بفوز صعب على ضيفه إنتر ميلان بنتيجة 2-1، مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو.ونجح في حسم الشوط الأول بهدفين سجلهما كيليان مبابي وفيديريكو فالفيردي في الدقيقتين 14 و23، قبل أن يقلص كارلوس أوغوستو الفارق لإنتر في الدقيقة 77.وبهذا الانتصار، حصد الفريق الملكي أول 3 نقاط في مشواره ، وصالح جماهيره بعد أيام من تلقيه خسارته الأولى هذا الموسم أمام بيتيس في الدوري الإسباني.في المقابل، مني إنتر ميلان بخسارته الأولى هذا الموسم، بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي.بدأ إنتر المباراة بقوة وهدد مرمى أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة، لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تألق وتصدى لمحاولات خطيرة، أبرزها أمام ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز.وعلى عكس سير اللعب، استغل ريال خطأ دفاعيا لإنتر، بعدما استفاد إبراهيم دياز من تعثر يان بيسيك ومرر إلى مبابي، الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 14.وبعد 9 دقائق، استغل فالفيردي خطأ آخر، هذه المرة من حارس إنتر جوسيب مارتينيز، وانتزع منه الكرة قبل أن يسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض.وحاول الفريق الإيطالي العودة إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول، لكن كورتوا ودفاع ريال مدريد حافظا على تقدم الفريق الملكي.