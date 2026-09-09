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رياضة

ريال مدريد يستهل مشواره الأوروبي بانتصار صعب على انتر

Lebanon 24
09-09-2026 | 02:00
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استهل ريال مدريد الإسباني مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز صعب على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2-1، مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو.
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ونجح ريال مدريد في حسم الشوط الأول بهدفين سجلهما كيليان مبابي وفيديريكو فالفيردي في الدقيقتين 14 و23، قبل أن يقلص كارلوس أوغوستو الفارق لإنتر في الدقيقة 77.

وبهذا الانتصار، حصد الفريق الملكي أول 3 نقاط في مشواره الأوروبي، وصالح جماهيره بعد أيام من تلقيه خسارته الأولى هذا الموسم أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

في المقابل، مني إنتر ميلان بخسارته الأولى هذا الموسم، بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي.

كورتوا يتألق

بدأ إنتر المباراة بقوة وهدد مرمى أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة، لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تألق وتصدى لمحاولات خطيرة، أبرزها أمام ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز.

وعلى عكس سير اللعب، استغل ريال مدريد خطأ دفاعيا لإنتر، بعدما استفاد إبراهيم دياز من تعثر يان بيسيك ومرر الكرة إلى مبابي، الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 14.

وبعد 9 دقائق، استغل فالفيردي خطأ آخر، هذه المرة من حارس إنتر جوسيب مارتينيز، وانتزع منه الكرة قبل أن يسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وحاول الفريق الإيطالي العودة إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول، لكن كورتوا ودفاع ريال مدريد حافظا على تقدم الفريق الملكي.
 إنتر يعود.. والريال يصمد

شهد الشوط الثاني تبادلا للهجمات، مع فرص خطيرة من الجانبين، وتألق حارسي المرمى في منع أكثر من هدف محقق.

ونجح إنتر أخيرا في تقليص الفارق في الدقيقة 77، عندما مرر لاوتارو مارتينيز كرة عرضية قابلها كارلوس أوغوستو مباشرة داخل الشباك.

وكثف الفريق الإيطالي ضغطه بحثا عن التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن كورتوا واصل تألقه، وتصدى لمحاولة خطيرة في الدقيقة 89.

وصمد ريال مدريد أمام ضغط إنتر حتى صافرة النهاية، ليخرج بانتصار ثمين ويبدأ مشواره الأوروبي بثلاث نقاط.
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