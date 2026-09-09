جائزة أفضل مدربي العالم.. من سيحصل على اللقب؟

فرض المدربون الإسبان سيطرتهم على قائمة المرشحين لجائزة الكرة
الذهبية لأفضل مدرب في العالم لعام 2026، بعدما حجزوا 4 مقاعد من أصل خمسة في القائمة النهائية.
وكشفت مجلة "فرانس فوتبول"، الثلاثاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2026.
وضمت قائمة المرشحين، التي أعلنت عنها المجلة الفرنسية
على حسابها في "إكس"، 5 مدربين، بواقع 4 مدربين من إسبانيا ومدرب وحيد من بلجيكا.
وضمت القائمة الإسباني لويس دي لا فوينتي، الذي قاد منتخب إسبانيا للتتويج بكأس العالم هذا العام في الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا، عقب فوزه 1-صفر على الأرجنتين بعد اللجوء للوقت الإضافي في المباراة النهائية للمونديال، حيث كانت هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها الفريق بكأس العالم، بعدما سبق أن حصل عليها عام 2010 بجنوب إفريقيا.
وتضم القائمة أيضا الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس
سان جرمان الفرنسي، الذي قاد ناديه للحصول على عدد من الألقاب هذا العام، في مقدمتها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا
للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه بركلات الترجيح على أرسنال الإنكليزي في النهائي، بخلاف فوزه بلقب الدوري المحلي.
وشملت القائمة الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي قاد فريقه أرسنال، للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، ليستعيد "المدفعجية" البطولة الغائبة عن خزائنه منذ موسم 2003-2004.
وتواجد في القائمة أيضا الإسباني أوناي إيمري، الذي قاد ناديه أستون فيلا الإنجليزي للفوز ببطولة الدوري الأوروبي
هذا العام، عقب انتصاره الكبير 3 مقابل صفر على فرايبورغ الألماني في نهائي المسابقة القارية، علما أن هذا هو اللقب القاري الأول للنادي منذ 44 عاما، كما أنه أول لقب كبير يحصل عليه الفريق منذ 30 عاما.
وشملت القائمة أيضا البلجيكي فينسنت كومباني، الذي توج مع فريقه بايرن ميونخ بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا) هذا العام.
يشار إلى أن النسخة السبعين من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية سوف تقام في لندن
يوم 26 تشرين الاول المقبل.