جائزة أفضل مدربي العالم.. من سيحصل على اللقب؟

Advertisement

فرض المدربون الإسبان سيطرتهم على قائمة المرشحين لجائزة الذهبية لأفضل مدرب في العالم لعام 2026، بعدما حجزوا 4 مقاعد من أصل خمسة في القائمة النهائية.وكشفت مجلة "فرانس فوتبول"، الثلاثاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2026.وضمت قائمة المرشحين، التي أعلنت عنها المجلة على حسابها في "إكس"، 5 مدربين، بواقع 4 مدربين من إسبانيا ومدرب وحيد من بلجيكا.وضمت القائمة الإسباني لويس دي لا فوينتي، الذي قاد منتخب إسبانيا للتتويج بكأس العالم هذا العام في والمكسيك وكندا، عقب فوزه 1-صفر على الأرجنتين بعد اللجوء للوقت الإضافي في المباراة النهائية للمونديال، حيث كانت هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها الفريق بكأس العالم، بعدما سبق أن حصل عليها عام 2010 بجنوب إفريقيا.وتضم القائمة أيضا الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق سان جرمان الفرنسي، الذي قاد ناديه للحصول على عدد من الألقاب هذا العام، في مقدمتها التتويج بلقب للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه بركلات الترجيح على أرسنال الإنكليزي في النهائي، بخلاف فوزه بلقب الدوري المحلي.