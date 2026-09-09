هل يرحل هالاند عن مانشستر سيتي؟

فجّرت تقارير إخبارية مفاجأة مدوية بشأن مستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي
، بعدما كشفت عن مؤشرات قد تدفع المهاجم إلى التفكير في الرحيل عن ملعب "الاتحاد" نهاية الموسم، في ظل اهتمام قوي من برشلونة
ورغبة متزايدة من اللاعب في خوض تجربة جديدة بالدوري الإسباني.
ووفقًا لما ذكره تقرير لصحيفة "elnacional"، فإن برشلونة لا يستطيع استبعاد اسم هالاند من حساباته، بعدما فشل النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية في تحقيق هدفه الأبرز، والمتمثل في التعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي لشغل مركز رأس الحربة.
ووضع خوان لابورتا وديكو هذا الملف على رأس أولويات برشلونة في الصيف المقبل، حيث يواصل النادي مراقبة عدد من الخيارات، ويأتي هالاند في مقدمة الأسماء المطروحة، خاصة أنه يمثل حلمًا قديمًا لرئيس النادي، الذي حاول التعاقد معه في وقت سابق.
وشدد التقرير على أنه لا يزال الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد
، هو الهدف الأول لإدارة برشلونة، لكن موقف أتلتيكو الرافض للتفاوض مع منافس مباشر، إلى جانب ارتباط اللاعب بعقد طويل الأمد، يجعل إمكانية إتمام الصفقة في صيف 2027 صعبة للغاية.
ولا يعتزم برشلونة الدخول في مغامرة مالية من أجل التعاقد مع ألفاريز، وفي حال حافظ إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد
، على موقفه الرافض للتفاوض، فسيتعين على النادي الكتالوني البحث عن بديل آخر لتدعيم خط هجومه.
وهنا يظهر هالاند كخيار جذاب للغاية، ليس فقط بسبب مستواه الاستثنائي، وإنما أيضًا لوجود شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 175 مليون يورو
.
ورغم ضخامة هذا المبلغ، فإنه لا يتجاوز كثيرًا القيمة التي كان برشلونة مستعدًا لدفعها من أجل التعاقد مع بطل كأس العالم
قطر 2022، جوليان ألفاريز، وهو ما يجعل صفقة هالاند، من الناحية المالية، ضمن الخيارات التي يمكن للنادي دراستها. (إرم نيوز)