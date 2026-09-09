هل يرحل هالاند عن مانشستر سيتي؟

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ووفقًا لما ذكره تقرير لصحيفة "elnacional"، فإن برشلونة لا يستطيع استبعاد اسم هالاند من حساباته، بعدما فشل النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية في تحقيق هدفه الأبرز، والمتمثل في التعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي لشغل مركز رأس الحربة. فجّرت تقارير إخبارية مفاجأة مدوية بشأن مستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند مع ، بعدما كشفت عن مؤشرات قد تدفع المهاجم إلى التفكير في الرحيل عن ملعب "الاتحاد" نهاية الموسم، في ظل اهتمام قوي من ورغبة متزايدة من اللاعب في خوض تجربة جديدة بالدوري الإسباني.ووفقًا لما ذكره تقرير لصحيفة "elnacional"، فإن برشلونة لا يستطيع استبعاد اسم هالاند من حساباته، بعدما فشل النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية في تحقيق هدفه الأبرز، والمتمثل في التعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي لشغل مركز رأس الحربة.

ووضع خوان لابورتا وديكو هذا الملف على رأس أولويات برشلونة في الصيف المقبل، حيث يواصل النادي مراقبة عدد من الخيارات، ويأتي هالاند في مقدمة الأسماء المطروحة، خاصة أنه يمثل حلمًا قديمًا لرئيس النادي، الذي حاول التعاقد معه في وقت سابق.



وشدد التقرير على أنه لا يزال الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم ، هو الهدف الأول لإدارة برشلونة، لكن موقف أتلتيكو الرافض للتفاوض مع منافس مباشر، إلى جانب ارتباط اللاعب بعقد طويل الأمد، يجعل إمكانية إتمام الصفقة في صيف 2027 صعبة للغاية.