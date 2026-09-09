مليارات اليويفا تشعل التنافس.. كم سيجني بطل دوري أبطال أوروبا؟

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أعلن "يويفا" عن تخصيص ميزانية ضخمة تصل إلى نحو 2.4 مليار لتوزيعها على الأندية المشاركة في بطولة لموسم 2026-2027، وسط ارتفاع قياسي في قيمة المكافآت المالية الممنوحة للفرق المتنافسة في مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية.وتتوزع المكافآت وفق نظام يتضمن منح كل نادٍ مشارك في المجموعة الموحدة مكافأة أولية تتجاوز 18 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت أدائية تبلغ 2.1 مليون يورو عن كل انتصار و700 ألف يورو في حال التعادل، وصولاً إلى المكافآت التراكمية للتأهل عبر الأدوار المختلفة والتي تمنح بطل المسابقة فرصة تحصيل أرباح إجمالية تقارب 110 ملايين يورو.وتشمل هذه العوائد الضخمة توزيع حصص خاصة بركيزة القيمة القائمة على حقوق البث التلفزيوني والتصنيف التاريخي للأندية على مدار السنوات العشر الأخيرة، ما يرسخ الفجوة المالية الواسعة بين والمسابقات القارية الأخرى كالدوري الذي لم تتجاوز مخصصاته الإجمالية 565 مليون يورو.d