بفوز ثمين على أتلتيكو.. هكذا استهل ليفربول مشواره في دوري الأبطال

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استهل الإنكليزي مشواره في بانتصار ثمين على ضيفه أتلتيكو الإسباني بنتيجة 2-1، الأربعاء، بعدما نجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز على ملعب "أنفيلد".وبادر أتلتيكو بالتسجيل عبر ماركوس يورينتي في الدقيقة 17، قبل أن يدرك دومينيك سوبوسلاي التعادل لليفربول في الدقيقة 40، فيما سجل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر هدف الفوز في الدقيقة 50.وبهذا الانتصار، حصد ليفربول أول 3 نقاط في مرحلة الدوري، بينما خرج أتلتيكو مدريد من الجولة الافتتاحية من دون نقاط.كما واصل الفريق الإنجليزي تفوقه في مواجهاته الأخيرة أمام أتلتيكو، محققا انتصاره الرابع تواليا عليه في .أتلتيكو يباغت.. وليفربول يردبدأت المباراة بإيقاع سريع، وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية، قبل أن ينجح يورينتي في منح أتلتيكو التقدم بعد تمريرة من خوليان ألفاريز، انفرد على إثرها بالمرمى ووضع من فوق الحارس أليسون بيكر.وحاول ليفربول العودة إلى المباراة، وكثف ضغطه على مرمى يان أوبلاك حتى تمكن سوبوسلاي من تسجيل التعادل قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.