بفوز ثمين على أتلتيكو.. هكذا استهل ليفربول مشواره في دوري الأبطال

استهل ليفربول
الإنكليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا
بانتصار ثمين على ضيفه أتلتيكو مدريد
الإسباني بنتيجة 2-1، الأربعاء، بعدما نجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز على ملعب "أنفيلد".
وبادر أتلتيكو بالتسجيل عبر ماركوس يورينتي في الدقيقة 17، قبل أن يدرك دومينيك سوبوسلاي التعادل لليفربول في الدقيقة 40، فيما سجل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر هدف الفوز في الدقيقة 50.
وبهذا الانتصار، حصد ليفربول أول 3 نقاط في مرحلة الدوري، بينما خرج أتلتيكو مدريد من الجولة الافتتاحية من دون نقاط.
كما واصل الفريق الإنجليزي تفوقه في مواجهاته الأخيرة أمام أتلتيكو، محققا انتصاره الرابع تواليا عليه في دوري الأبطال
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أتلتيكو يباغت.. وليفربول يرد
بدأت المباراة بإيقاع سريع، وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية، قبل أن ينجح يورينتي في منح أتلتيكو التقدم بعد تمريرة من خوليان ألفاريز، انفرد على إثرها بالمرمى ووضع الكرة
من فوق الحارس أليسون بيكر.
وحاول ليفربول العودة إلى المباراة، وكثف ضغطه على مرمى يان أوبلاك حتى تمكن سوبوسلاي من تسجيل التعادل قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.
دخل ليفربول الشوط الثاني بضغط هجومي أكبر، ولم يحتج سوى 5 دقائق لقلب النتيجة.
وأطلق ماك أليستر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 50، عجز أوبلاك عن التصدي لها، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.
وحاول أتلتيكو العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، لكن دفاع ليفربول وحارسه أليسون حافظا على التقدم.
وسجل جيريمي فريمبونغ هدفا ثالثا لليفربول في الدقيقة 89، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق الإنجليزي 2-1.
ويحل ليفربول ضيفا على لاسك لينز النمساوي في الجولة المقبلة، بينما يستضيف أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد
في مواجهة مرتقبة.