تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بفوز ثمين على أتلتيكو.. هكذا استهل ليفربول مشواره في دوري الأبطال

Lebanon 24
09-09-2026 | 23:41
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بفوز ثمين على أتلتيكو.. هكذا استهل ليفربول مشواره في دوري الأبطال
بفوز ثمين على أتلتيكو.. هكذا استهل ليفربول مشواره في دوري الأبطال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استهل ليفربول الإنكليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا بانتصار ثمين على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2-1، الأربعاء، بعدما نجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز على ملعب "أنفيلد".
Advertisement

وبادر أتلتيكو بالتسجيل عبر ماركوس يورينتي في الدقيقة 17، قبل أن يدرك دومينيك سوبوسلاي التعادل لليفربول في الدقيقة 40، فيما سجل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر هدف الفوز في الدقيقة 50.

وبهذا الانتصار، حصد ليفربول أول 3 نقاط في مرحلة الدوري، بينما خرج أتلتيكو مدريد من الجولة الافتتاحية من دون نقاط.

كما واصل الفريق الإنجليزي تفوقه في مواجهاته الأخيرة أمام أتلتيكو، محققا انتصاره الرابع تواليا عليه في دوري الأبطال.

أتلتيكو يباغت.. وليفربول يرد

بدأت المباراة بإيقاع سريع، وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية، قبل أن ينجح يورينتي في منح أتلتيكو التقدم بعد تمريرة من خوليان ألفاريز، انفرد على إثرها بالمرمى ووضع الكرة من فوق الحارس أليسون بيكر.

وحاول ليفربول العودة إلى المباراة، وكثف ضغطه على مرمى يان أوبلاك حتى تمكن سوبوسلاي من تسجيل التعادل قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.
دخل ليفربول الشوط الثاني بضغط هجومي أكبر، ولم يحتج سوى 5 دقائق لقلب النتيجة.

وأطلق ماك أليستر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 50، عجز أوبلاك عن التصدي لها، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

وحاول أتلتيكو العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، لكن دفاع ليفربول وحارسه أليسون حافظا على التقدم.

وسجل جيريمي فريمبونغ هدفا ثالثا لليفربول في الدقيقة 89، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق الإنجليزي 2-1.

ويحل ليفربول ضيفا على لاسك لينز النمساوي في الجولة المقبلة، بينما يستضيف أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد في مواجهة مرتقبة.
مواضيع ذات صلة
طرد أمام أتلتيكو يحرم برشلونة من لاعبه في دوري ابطال اوروبا
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رودري يصل إلى برشلونة وينتظر الفوز بدوري أبطال أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
في دوري الأبطال.. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على بورتو
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يستهل مشواره الأوروبي بانتصار صعب على انتر
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد

دوري الأبطال

أرجنتيني

مانشستر

إنكليزي

يونايتد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:44 | 2026-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-09-10
Lebanon24
05:44 | 2026-09-10
Lebanon24
04:30 | 2026-09-10
Lebanon24
04:00 | 2026-09-10
Lebanon24
02:00 | 2026-09-10
Lebanon24
00:56 | 2026-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24