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رياضة

باريس سان جيرمان يكتسح براتيسلافا بسداسية

Lebanon 24
10-09-2026 | 02:00
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باريس سان جيرمان يكتسح براتيسلافا بسداسية
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استهل باريس سان جيرمان الفرنسي رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بفوز كاسح على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 6-1، الأربعاء، في الجولة الأولى من البطولة.
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وتألق الإسباني فيران توريس بتسجيل ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 31 و47 و57، فيما أحرز عثمان ديمبلي هدفين في الدقيقتين 17 و23، قبل أن يختتم فابيان رويز مهرجان الأهداف في الدقيقة 87.

وسجل سليمان كمارا هدف سلوفان براتيسلافا الوحيد في الدقيقة 58.

ديمبلي يفتح الطريق

فرض سان جيرمان سيطرته منذ البداية، وافتتح ديمبلي التسجيل في الدقيقة 17، بعدما تابع كرة ارتدت من العارضة إثر تسديدة قوية من نونو مينديش.

وعاد ديمبلي بعد دقائق ليضيف الهدف الثاني بضربة رأس، قبل أن يعزز توريس تقدم الفريق الباريسي بهدف ثالث في الدقيقة 31.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل سان جيرمان ضغطه، وأضاف توريس هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 47، قبل أن يكمل "الهاتريك" في الدقيقة 57.

وبعد دقيقة واحدة، نجح كمارا في تسجيل هدف الفريق السلوفاكي الوحيد بتسديدة قوية.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، أكمل فابيان رويز سداسية حامل اللقب بتسديدة يسارية، ليؤكد البداية القوية للفريق الفرنسي في البطولة.

مانشستر سيتي الاختبار المقبل

ويواجه باريس سان جيرمان اختبارا قويا في الجولة المقبلة عندما يحل ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما يلتقي سلوفان براتيسلافا مع شتوتغارت الألماني.

وبهذا الانتصار، يوجه حامل اللقب رسالة مبكرة لمنافسيه، بعدما افتتح مشواره الأوروبي بانتصار عريض وأداء هجومي لافت.
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