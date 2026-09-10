هالاند يكشف واقعة غريبة أشعلت مواجهة بورتو

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زعم النجم النرويجي الدولي إرلينغ هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، أن بابلو روزاريو، لاعب بورتو البرتغالي، قام بتصرف غير لائق تجاهه خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز "الفريق السماوي" بنتيجة 2-0 في بطولة .واتسمت المباراة، التي جرت ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري للمسابقة القارية على ملعب "الدراغاو" أمس الثلاثاء، بالتوتر والخشونة.ودخل اللاعبان في مشادة حادة خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر المباراة ، التي شهدت بالفعل اشتباكا بين اللاعبين في النفق المؤدي إلى غرف الملابس بين الشوطين.ووقعت المشادة بعد لحظات من حسم المهاجم النرويجي الفوز لفريقه بتسجيله هدفه الثاني في المباراة.وتعرض هالاند لخطأ ارتكبه روزاريو، مما أدى إلى اندلاع مشاجرة أخرى، وحصل المهاجم على بطاقة صفراء بسبب تورطه في الواقعة، لكنه ألمح إلى أن الأمر انطوى على تفاصيل أخرى.وصرح هالاند لقناة "تي في 2" النرويجية قائلا: "كنت عازما حقا على تسجيل ثلاثية، وبدا أنه (روزاريو) كان حريصا للغاية على منعي من تحقيق ذلك. كان الأمر مثيرا للاهتمام نوعا ما".وأضاف في تصريحاته، التي أوردتها (بي إيه ميديا): "سترون صورة يمسك فيها بمؤخرتي. سيكون من المثير للاهتمام رؤية تلك الصورة".ويترقب نادي مانشستر سيتي معرفة ما إذا كان لكرة القدم (يويفا) سيتخذ أي إجراءات عقب سلسلة من الأحداث المتوترة في اللقاء، كان أخطرها ما حدث أثناء مغادرة اللاعبين أرضية الملعب بين الشوطين.وسادت حالة من الغضب لدى فريق بورتو لعدم طرد لاعب سيتي، مارك جيهي، بعد أن أصاب جابري فيغا، لاعب الفريق البرتغالي، في رأسه بذراعه أثناء ارتقائه للعب كرة هوائية بالرأس في أواخر الشوط الأول.واندلعت مشادة فورية، حيث دخل لاعبو بورتو في جدال مع حكام المباراة ولاعبي مانشستر سيتي، ولم تهدأ حدة التوتر حتى موعد الاستراحة.واستمرت المناوشات أثناء خروج اللاعبين من الملعب، حيث ذكرت تقارير إخبارية حدوث تدافع في النفق المؤدي إلى غرف الملابس، وتدخل أفراد الأمن للحيلولة دون تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة.وأظهرت بعض اللقطات قائد سيتي، روبن دياز، وهو يضع يده على صدر مدرب بورتو، فرانشيسكو فاريولي، عند وصولهما إلى النفق.وينتظر يويفا التقارير الواردة من الحكم البولندي شيمون مارشينياك، الذي أدار اللقاء، ومراقب المباراة ستيفاني فورد، قبل البت في مسألة فتح إجراءات تأديبية، إذ قد يواجه سيتي عقوبة الغرامة في حال اتخاذ أي إجراء.