شيلتون يطيح بألكاراز في مباراة تاريخية

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ظل آلاف المشجعين في مدرجات ملعب آرثر آش حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، لمتابعة مواجهة انتهت بفوز الأميركي بن على الإسباني ، حامل اللقب، في أكثر مباراة تأخرا في الانتهاء بتاريخ بطولة أميركا المفتوحة للتنس.وانطلقت المباراة عند الساعة 11:05 مساء الثلاثاء، قبل أن يحسمها شيلتون في الساعة 3:33 فجرا، بعد أربع ساعات و28 دقيقة من اللعب المتواصل، بنتيجة 6-7 و6-1 و6-3 و1-6 و7-6.ولم تقتصر المواجهة على اختبار قدرة اللاعبين على الصمود، إذ بقي الجمهور في المدرجات حتى النقاط الأخيرة، وسط هتافات متواصلة دعما للاعب الأميركي.وقال شيلتون إن وجود مدربيه وعائلته وأصدقائه، إلى جانب مشجعي الذين واصلوا الهتاف حتى الثالثة صباحا، منحه الدافع اللازم لمواصلة القتال وحسم المباراة.إجازة بعد ليلة تاريخيةبعد الفوز، تذكر شيلتون أن شقيقته وصديقه المقرب سيكون عليهما التوجه إلى عملهما بعد ساعات قليلة، بعدما بقيا في المدرجات حتى نهاية المواجهة.وقال مازحا: "آمل ألا يضطر صديقي المقرب وشقيقتي إلى العمل بعد 3 ساعات"، قبل أن يطلب من مسؤولي عملهما منحهما إجازة في ذلك اليوم.وعكست عبارته حجم الليلة الطويلة التي عاشها اللاعبون والجمهور، إذ انتهت المباراة قبل ساعات قليلة من بدء في نيويورك.تقلبات حتىدخل ألكاراز المباراة بسجل مثالي أمام اللاعبين في الكبرى، بعدما حقق 13 انتصارا متتاليا من دون هزيمة، وبدأ المواجهة بحسم عبر شوط فاصل.لكن أداء الإسباني تراجع في ، واستغل شيلتون أخطاءه ليعادل النتيجة، ثم تقدم بعد فوزه بالمجموعة الثالثة.وعاد ألكاراز بقوة في المجموعة الرابعة وحسمها بنتيجة 6-1، فارضا مجموعة خامسة، رغم ظهوره في حالة بدنية غير مستقرة وتقيئه في منشفة خلال إحدى فترات الاستراحة.واستمر التعادل طوال 12 شوطا في المجموعة الحاسمة، قبل أن يفرض شيلتون تفوقه في الشوط الفاصل الممتد ويفوز به 10-7، منهيا مشوار ألكاراز في البطولة.وجاء انتصار شيلتون أمام لاعب توج بسبعة ألقاب في البطولات الكبرى، وكان يخوض عودته إلى نيويورك بعد غياب استمر نحو خمسة أشهر بسبب إصابة في المعصم.حلم أميركي يتجددضرب شيلتون موعدا مع مواطنه تيافو في نصف النهائي، ليضمن وجود لاعب أميركي في المباراة النهائية، ويعزز آمال الجماهير المحلية في تتويج أول لاعب أميركي بلقب فردي الرجال في إحدى البطولات الكبرى منذ عام 2003.وبهذا الفوز، دخل شيلتون تاريخ بطولة أميركا المفتوحة، بعدما حسم أكثر مبارياتها تأخرا في الانتهاء، وأطاح بحامل اللقب بعد مواجهة امتدت حتى الساعة 3:33 فجرا.