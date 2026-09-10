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رياضة

هيثم حسن يواصل التألق مع سيلتيك ويلفت الأنظار في الدوري الاسكتلندي

Lebanon 24
10-09-2026 | 10:46
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هيثم حسن يواصل التألق مع سيلتيك ويلفت الأنظار في الدوري الاسكتلندي
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يواصل الدولي المصري هيثم حسن لفت الأنظار مع سيلتيك، بعدما واصل تقديم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة من الموسم.

وصنع هيثم حسن هدف فوز سيلتيك على سانت جونستون بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن منافسات الدوري الاسكتلندي الممتاز.
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وأشادت شبكة "SPFL"، المختصة بفانتازي الدوري الاسكتلندي، بمستوى اللاعب المصري، معتبرة أنه لاعب مثير للاهتمام، بعدما قدم تمريرة حاسمة ويثبت جدارته عند مشاركته مع الفريق.

وأشارت الشبكة إلى أن فرص هيثم حسن في المشاركة مع سيلتيك ازدادت مع غياب يانغ هيون جون، مؤكدة قدرته على صناعة الفرص.

وأضافت أن بنجامين نيغرين ودوران هما اللاعبان الأهم في تشكيلة سيلتيك، لكن هيثم حسن يفرض نفسه دائماً كعنصر ثالث.

وكان سيلتيك قد تعاقد مع هيثم حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من ريال أوفييدو، بعقد يمتد لأربعة مواسم، مع إمكانية التجديد لموسم خامس.
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