رباعية أمام صباح تعيد مانشستر يونايتد بقوة إلى دوري الأبطال

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سجّل مانشستر يونايتد عودة قوية إلى دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه صباح الأذربيجاني 4-صفر، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.
وافتتح ماتيوس كونيا التسجيل في الدقيقة 27، بعدما تابع عرضية باتريك دورغو من مسافة قريبة، قبل أن يضيف برونو فيرنانديز الهدف الثاني إثر تمريرة من يوري تيليمانس في الدقيقة 42.
وقبل نهاية الشوط الأول، سجّل بنيامين شيشكو الهدف الثالث بعد تمريرة من بريان مبومو، ليتجاوز الحارس ويضع الكرة في المرمى الخالي. وأكمل ليساندرو مارتينيز الرباعية في الدقيقة 68، مستفيداً من ارتباك داخل منطقة الجزاء.
ويشارك صباح، الذي تأسس عام 2017 وتُوج بلقبه المحلي الأول الموسم الماضي، في دوري الأبطال للمرة الأولى، ليصبح ثاني ناد أذربيجاني يخوض المسابقة بعد كاراباخ.