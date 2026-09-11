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رياضة

لونس يقلب تأخره أمام سلافيا براغ في الوقت بدل الضائع

Lebanon 24
11-09-2026 | 01:00
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لونس يقلب تأخره أمام سلافيا براغ في الوقت بدل الضائع
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خطف لونس الفرنسي فوزاً مثيراً من مضيفه سلافيا براغ 3-2، بعدما سجل هدفين في الوقت بدل الضائع، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وسجل دانييل شتورم هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 51 و88، فيما أحرز عبدالله سيما هدف لونس الأول في الدقيقة 73، قبل أن يقلب فلوريان توفان وروبن أغيلار النتيجة بهدفين في الدقيقتين 90+1 و90+3.

وخاض سلافيا براغ معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين، إثر طرد ميكولاش كونيتشني في الدقيقة 49.

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