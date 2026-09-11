لونس يقلب تأخره أمام سلافيا براغ في الوقت بدل الضائع

خطف لونس الفرنسي فوزاً مثيراً من مضيفه سلافيا براغ 3-2، بعدما سجل هدفين في الوقت بدل الضائع، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال .

وسجل دانييل شتورم هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 51 و88، فيما أحرز هدف لونس الأول في الدقيقة 73، قبل أن يقلب وروبن أغيلار النتيجة بهدفين في الدقيقتين 90+1 و90+3.

وخاض سلافيا براغ معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين، إثر طرد ميكولاش كونيتشني في الدقيقة 49.