رباعية تاريخية... كومو يهزم لايبزيغ في ظهوره الأول بدوري الأبطال

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استهل كومو الإيطالي مشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على ضيفه لايبزيغ 4-1، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.
وتقدم فريق المدرب سيسك فابريغاس عبر مارتن باتورينا في الدقيقة 15، قبل أن يضيف أناستاسيوس دوفيكاس وأسان دياو هدفين في الدقيقتين 38 و54.
وقلّص أندريا ماكسيموفيتش الفارق للايبزيغ في الدقيقة 58، لكن البديل ماكسيمو بيروني سجّل الهدف الرابع لكومو في الدقيقة 90، بعد تمريرة حاسمة من نيكو باز.