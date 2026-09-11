رباعية تاريخية... كومو يهزم لايبزيغ في ظهوره الأول بدوري الأبطال

استهل كومو مشاركته الأولى في بفوز كبير على ضيفه 4-1، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

وتقدم فريق المدرب عبر مارتن باتورينا في الدقيقة 15، قبل أن يضيف أناستاسيوس دوفيكاس وأسان دياو هدفين في الدقيقتين 38 و54.

وقلّص أندريا ماكسيموفيتش الفارق للايبزيغ في الدقيقة 58، لكن البديل ماكسيمو بيروني سجّل الهدف الرابع لكومو في الدقيقة 90، بعد تمريرة حاسمة من نيكو باز.