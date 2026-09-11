بايرن ميونيخ يفتتح دوري الأبطال بخماسية أمام بودو/غليمت

استهل مشواره في بفوز كبير على ضيفه بودو/غليمت النرويجي 5-صفر، اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

وصمد الضيوف خلال الشوط الأول بفضل تصديات الحارس نيكيتا هايكن، قبل أن يغادر مصاباً مع بداية الشوط الثاني. وسرعان ما افتتح جمال موسيالا التسجيل في الدقيقة 47، ثم أضاف هاري كاين الهدف الثاني عند الدقيقة 61.

وسجّل ألفونسو الهدف الثالث في الدقيقة 77، قبل أن يحرز أوليسيه هدفين في الدقيقتين 83 و90+2.

وأكمل بودو/غليمت المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد أودين بيورتوفت في الدقيقة 87.