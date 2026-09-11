تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بايرن ميونيخ يفتتح دوري الأبطال بخماسية أمام بودو/غليمت

Lebanon 24
11-09-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بايرن ميونيخ يفتتح دوري الأبطال بخماسية أمام بودو/غليمت
بايرن ميونيخ يفتتح دوري الأبطال بخماسية أمام بودو/غليمت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

استهل بايرن ميونيخ مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز كبير على ضيفه بودو/غليمت النرويجي 5-صفر، اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

وصمد الضيوف خلال الشوط الأول بفضل تصديات الحارس نيكيتا هايكن، قبل أن يغادر مصاباً مع بداية الشوط الثاني. وسرعان ما افتتح جمال موسيالا التسجيل في الدقيقة 47، ثم أضاف هاري كاين الهدف الثاني عند الدقيقة 61.

وسجّل ألفونسو ديفيس الهدف الثالث في الدقيقة 77، قبل أن يحرز مايكل أوليسيه هدفين في الدقيقتين 83 و90+2.

وأكمل بودو/غليمت المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد أودين بيورتوفت في الدقيقة 87.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
فوز بايرن ميونيخ على بودو غليمت بنتيجة (5-0)
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 12:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رباعية أمام صباح تعيد مانشستر يونايتد بقوة إلى دوري الأبطال
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 12:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
طرد أمام أتلتيكو يحرم برشلونة من لاعبه في دوري ابطال اوروبا
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 12:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
فنربهتشة يفرض التعادل على روما في دوري الأبطال
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 12:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

دوري الأبطال

بايرن ميونيخ

لكرة القدم

كرة القدم

النرويج

أوروبا

ميونيخ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-11
Lebanon24
04:22 | 2026-09-11
Lebanon24
04:08 | 2026-09-11
Lebanon24
03:16 | 2026-09-11
Lebanon24
02:30 | 2026-09-11
Lebanon24
01:30 | 2026-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24