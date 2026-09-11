بشكل مفاجئ.. لاعب انهار خلال التدريبات وتوفى عن 19 عامًا!

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وبحسب موقع "SFGATE"، كان بيترسون يبلغ 19 عاماً، ويدرس في سنته الجامعية الثانية، بعدما تخرج من مدرسة "Gunn High School" في بالو ألتو. وقد نشأ وهو يلعب الرغبي مع فريق "East Palo Alto Razorhawks"، قبل أن يبرز كموهبة واعدة، ويمثل منتخب تحت 19 عاماً هذا الصيف في بطولة دولية تُوج فيها الأميركيون بالذهب.وقال والده بيترسون إن ابنه أمضى الصيف في التدريب بقوة، وكان يركض على التلال في منطقته بلوس ألتوس هيلز، في إشارة إلى لياقته العالية واستعداده البدني.وفي الجمعة الماضية، كان دومينيك يشارك في تمرين جري لمسافة تقل عن ميلين، وهو تدريب قال زملاؤه إن الفريق اعتاد القيام به خلال الموسم. وبحسب شهادات نقلتها قناة "KTVU"، انهار اللاعب قرب نهاية الجري، وحاول في البداية النهوض والقول إنه بخير، قبل أن يحتاج إلى مساعدة إضافية وينهار مرة أخرى.وقال قائد فريق الرغبي ماثيو أبس إنه صلى في تلك اللحظة من أجل أن يصمد دومينيك، مضيفاً: "كان مقاتلاً، ولم يكن يتراجع أمام أي تحد".ولم يكن بيترسون، وفق عائلته وزملائه، يظهر علامات تعب أو تراجع قبل التدريب. بل وصفه والده، وهو لاعب سابق، بأنه "الأكثر لياقة في فريق يتمتع أصلاً بلياقة عالية".وأعلنت جامعة "Saint Mary’s" وفاته في بيان أصدره رئيسها روجر طومسون، السبت، كما أقامت قداساً تذكارياً في اليوم نفسه، ووفرت خدمات دعم واستشارة للطلاب والعاملين في الجامعي بعد الصدمة.وبطلب من العائلة، أنشأت الجامعة صندوقاً تذكارياً باسم دومينيك بيترسون، على أن تذهب التبرعات لتكريم ذكراه ودعم فريق الرغبي للرجال ، وهو فريق يُدار كنشاط نادٍ، لكنه يُعد من أبرز برامج الرغبي الجامعي في الولايات المتحدة.وقالت والدته روز بيترسون إن من المهم جداً أن يترك ابنها إرثاً بعد رحيله.ولا يزال سبب الوفاة حتى الآن، فيما تنتظر العائلة نتائج الفحوص الرسمية. وقال والده: "في هذه المرحلة، لا نعرف فعلياً الجانب التقني لوفاته. هذا أمر يهمنا كثيراً، لأنه كان شاباً يتمتع بلياقة عالية".وتحوّلت وفاة بيترسون من مأساة رياضية إلى سؤال مؤلم لعائلته وزملائه: كيف يمكن لرياضي شاب، وُصف بأنه من الأقوى بدنياً في فريقه، أن ينهار خلال تمرين عادي؟ وحتى صدور نتائج الفحص الطبي، تبقى الإجابة معلقة بين الحزن والانتظار.