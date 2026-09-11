"من أنت؟".. مشادة حادة بين دي بول وليفاندوفسكي في الدوري الأميركي

شهدت مباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأميركي مشادة حادة بين رودريغو دي بول وروبرت ليفاندوفسكي، وهما من أبرز الأسماء التي انتقلت من إلى الملاعب الأميركية.

وبحسب صحيفة "El País"، وقع الاحتكاك في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أُقيمت على ملعب "Soldier Field" في شيكاغو، وانتهت بالتعادل 1-1.

وبدأت الحادثة بعدما سقط لاعب إنتر ميامي فراي إثر احتكاك مع ليفاندوفسكي، قبل أن ينهض ويدفع المهاجم البولندي ثم يبتعد. وحاول ليفاندوفسكي اللحاق به لطلب تفسير لما حدث، لكن دي بول تدخل للدفاع عن زميله، ودخل في مواجهة كلامية مع مهاجم السابق.

وخلال المشادة، قال دي بول لليفاندوفسكي: "من أنت يا أحمق؟ لقد فزت بكأسَي كوبا أميركا وكأس العالم. وأنت؟"، في إشارة إلى ألقابه مع منتخب الأرجنتين.

وتحوّل المقطع سريعاً إلى مادة متداولة على مواقع التواصل، خصوصاً أن المواجهة جمعت لاعبين يملكان تاريخاً كبيراً في ؛ دي بول مع أتلتيكو ، وليفاندوفسكي مع برشلونة، قبل انتقالهما إلى الدوري الأميركي.

وسجّل ليفاندوفسكي هدف شيكاغو في المباراة، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في تجربته الجديدة في "MLS"، بينما أحرز كاسيميرو هدف إنتر ميامي بعد تمريرة من ليونيل ميسي، الذي يملك 3 تمريرات حاسمة.

وبهذا التعادل، واصل شيكاغو فاير سلسلة التعادلات للمباراة الرابعة على التوالي، فيما لم يحقق إنتر ميامي سوى فوز واحد في آخر 7 مباريات هذا الموسم.

المشهد لم يكن مجرد مشادة عابرة، بل عكس جانباً من انتقال نجوم أوروبا إلى الدوري الأميركي، حيث لا تحمل المباريات أسماء كبيرة فقط، بل أيضاً حساسيات قديمة وطموحات شخصية ورغبة في إثبات الحضور خارج القارة الأوروبية.