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رياضة

طرابزون سبور يقدم راتبا خرافيا لغوارديولا

Lebanon 24
11-09-2026 | 10:44
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طرابزون سبور يقدم راتبا خرافيا لغوارديولا
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أجرى نادي طرابزون سبور التركي محادثات مع الإسباني بيب غوارديولا، في مسعى من النادي لتعزيز قوته ومواصلة تألقه بعد التعاقد مع أسطورة ليفربول، محمد صلاح.
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وسبق للثنائي أن تواجها طوال عقد تقريبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد نجح صلاح في انتزاع لقب الدوري من مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا في مناسبتين خلال تلك الفترة.

والآن، يبدو أن النجم المصري والمدرب الإسباني قد يجتمعان معًا في الدوري التركي، إذ تشير التقارير إلى أن غوارديولا تلقى عرضًا براتب سنوي قدره 13 مليون يورو لتدريب طرابزون سبور.
 
ويبدو من المستبعد للغاية أن ينتقل المدرب الإسباني إلى الدوري التركي، ومع ذلك، فهو خيار يستحق المتابعة والاهتمام، فبعد أن فاز بكل الألقاب الممكنة تقريبًا.

ومع بروز نادي طرابزون سبور كقوة اقتصادية هائلة في تركيا -قادرة على الهيمنة على الدوري الممتاز (سوبر ليغ) في السنوات المقبلة تحت القيادة الصحيحة- قد يبدو مشروع النادي جذابًا لغوارديولا.

ووفقًا لتلك التقارير، قدِّم النادي التركي عرض راتب بقيمة 13 مليون يورو لغوارديولا.

غير أن الراتب المعروض قد يشكل عقبة، إذ تشير التقارير إلى أن المدرب الإسباني كان يتقاضى أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا في إنجلترا، في حين يبدو مبلغ 13 مليون يورو للتدريب في تركيا أقل جاذبية بكثير. (إرم نيوز)  
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