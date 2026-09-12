رقم قياسي عالمي جديد للنصر.. اليكم التفاصيل

يدخل النصر مباراة مضيفه ضمن الجولة السابعة من "روشن" السعودي يوم السبت بهدفي الاستمرار في الصدارة وكسر الرقم التاريخي العالمي بعدد الأهداف المسجلة في مباريات متتالية ببطولة الدوري والذي يتساوى فيه مع ريفر بليت الأرجنتيني.

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وتعادل النصر مع ريفر بليت في عدد المباريات التي سجل فيها أهدافاً ببطولة الدوري عقب هز شباك أبها في الجولة الماضية بواقع 93 مباراة دورية متتالية أحرز فيها الفريق أهدافاً بالمسابقة، إذ تعود آخر مباراة لم يسجل فيها هدفاً إلى كانون الاول 2023 عندما خسر بثلاثية دون رد أمام جاره وغريمه التقليدي .

ويحتل النصر المركز الثالث بفارق الأهداف ب15 نقطة من 6 مباريات، إذ فاز في خمس وخسر واحدة أمام الاتحاد، وسجل 15 هدفاً بينما اهتزت شباكه 6 مرات.



وفي المقابل يعاني الخليج في بطولة الدوري هذا الموسم بعدما فشل في تحقيق أي فوز في البطولة، إذ حقق 4 تعادلات مقابل خسارتين، ليحتل المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط.



وسيطر النصر على مباريات الفريقين في بطولة دوري "روشن" السعودي للمحترفين، إذ فاز في 11 مباراة آخرها شهر آذار الماضي بخمسة أهداف دون رد، مقابل 3 تعادلات، بينما فاز الخليج مرة واحدة جاءت شهر ايلول 2016 بهدف دون رد.