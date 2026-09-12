فليك يضم حمزة عبد الكريم إلى قائمة برشلونة أمام ليفانتي

واصل المصري حمزة حضوره في قائمة ، بعدما استدعاه المدرب هانز لمواجهة ليفانتي، الأحد، ضمن الجولة الخامسة من لموسم 2026-2027.

وكان عبد حاضراً في قوائم المباريات الأربع السابقة، وشارك بديلاً لدقائق أمام رايو فاليكانو في الجولة الثالثة.

ويدخل برشلونة اللقاء متصدراً الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يحتل ليفانتي المركز الثالث عشر بـ5 نقاط.

قائمة برشلونة للمباراة

حراسة المرمى: خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، دومينيك ليفاكوفيتش.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، تشافي إسبارت، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتن، جول كوندي، إريك جارسيا.

الوسط: غافي، فيرمين لوبيز، ، رودري، داني أولمو، مارك بيرنال، فاريناس.

الهجوم: غابرييل جيسوس، لامين يامال، رافينها، كريم أديمي، جوردون، حمزة