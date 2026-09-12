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رياضة

فليك يضم حمزة عبد الكريم إلى قائمة برشلونة أمام ليفانتي

Lebanon 24
12-09-2026 | 13:18
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فليك يضم حمزة عبد الكريم إلى قائمة برشلونة أمام ليفانتي
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واصل المصري حمزة عبد الكريم حضوره في قائمة برشلونة، بعدما استدعاه المدرب هانز فليك لمواجهة ليفانتي، الأحد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027.

وكان عبد الكريم حاضراً في قوائم المباريات الأربع السابقة، وشارك بديلاً لدقائق أمام رايو فاليكانو في الجولة الثالثة.

ويدخل برشلونة اللقاء متصدراً الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يحتل ليفانتي المركز الثالث عشر بـ5 نقاط.

قائمة برشلونة للمباراة

حراسة المرمى: خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، دومينيك ليفاكوفيتش.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، تشافي إسبارت، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتن، جول كوندي، إريك جارسيا.

الوسط: غافي، فيرمين لوبيز، بيدري، رودري، داني أولمو، مارك بيرنال، بريان فاريناس.

الهجوم: غابرييل جيسوس، لامين يامال، رافينها، كريم أديمي، أنتوني جوردون، حمزة عبد الكريم.

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