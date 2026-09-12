تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

إنفانتينو يخسر الحلفاء ولا يخسر الانتخابات… كيف تُحكم كرة القدم؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-09-2026 | 14:45
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إنفانتينو يخسر الحلفاء ولا يخسر الانتخابات… كيف تُحكم كرة القدم؟
إنفانتينو يخسر الحلفاء ولا يخسر الانتخابات… كيف تُحكم كرة القدم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في مساحة أسابيع قليلة، رأى جياني إنفانتينو حلفاءه التاريخيين ينقصون من حوله واحداً تلو الآخر. إنكلترا وسكوتلندا وويلز وأيرلندا سحبت دعمها، بلجيكا وضعت شروطاً، فرنسا تراجعت عن مساندته، وهولندا والدنمارك وجّهتا انتقادات علنية نادرة لرئيس الاتحاد الدولي. حتى مشروعه الاقتصادي الأكبر، خطة بيع 20% من الحقوق التجارية لمسابقات "فيفا" مقابل نحو 4.2 مليار دولار عبر شركة "فيفا فورورد إنتربرايز"، انهار خلال أربعة أيام فقط بعدما هدد الاتحاد الأوروبي "يويفا" بمقاطعة كأس العالم وكل بطولات فيفا. ومع ذلك، وبينما تلوح في الأفق انتخابات رئاسة "فيفا" في اذار 2027 بمدينة الرباط، لا أحد في كرة القدم يراهن جدياً على سقوط إنفانتينو. هذا التناقض بالذات هو المدخل الحقيقي لفهم كيف تُحكم كرة القدم العالمية اليوم.
Advertisement
 
خطة انهارت في أربعة أيام
في 28 تموز 2026 أعلن "فيفا" عن تأسيس كيان تجاري مستقل يتولى إدارة حقوق البث والرعاية والتذاكر الخاصة ببطولاته، مع طرح ما يصل إلى 20% من أسهمه أمام مستثمرين من القطاع الخاص، بتقييم قارب 20 مليار دولار بمساعدة "جيه بي مورغان". كانت الفكرة، على الورق، تمويلاً إضافياً لتطوير كرة القدم حول العالم. وكشفت تقارير صحفية أن إنفانتينو نفسه كان سيحصل على راتب يتجاوز 30 مليون يورو ومكافآت مرتبطة بالمشروع، في وقت يتقاضى فيه أصلاً نحو 3 ملايين يورو سنوياً كرئيس لمنظمة غير ربحية. اعتُبر ذلك دليلاً على أن الخصخصة لم تكن لتطوير اللعبة بقدر ما كانت لتكريس نفوذ شخصي داخل بنية مالية جديدة تفلت جزئياً من الرقابة التقليدية للاتحادات.
 
الرد جاء سريعاً وقاسياً: "يويفا" هدد بمقاطعة كل مسابقات فيفا، ومسؤولون بارزون داخل المنظمة لوّحوا بالاستقالة، وتحدثت تقارير عن تحرك أوروبي لطلب مؤتمر استثنائي بدعم من 43 اتحاداً لسحب الثقة من إنفانتينو مباشرة. مساء 31 تموز، أي بعد ثلاثة أيام فقط من الإعلان، أقرّ إنفانتينو بأن المشروع "لن يستمر". القصة لم تنتهِ هناك؛ إذ تتحدث تقارير لاحقة عن أن "يويفا" يدرس فتح ملف جنائي في سويسرا، حيث يقع المقر القانوني لـ"فيفا"، بشأن الطريقة التي أُديرت بها الخطة.
 
هذه الحلقة كشفت شيئاً مهماً، فعندما تتحرك أوروبا ككتلة موحّدة ومهددة بالمقاطعة الفعلية، فإنها لا تزال قادرة على كبح إنفانتينو خلال أيام. لكن السؤال الأهم هو: لماذا لا تُترجَم هذه القدرة على كبح مشروع واحد إلى قدرة على إسقاط الرجل نفسه من منصبه؟ الجواب يكمن في البنية الانتخابية لـ"فيفا" ذاتها.
 
صوت واحد لكل دولة
النظام الذي يحكم انتخابات رئاسة "فيفا" بسيط في ظاهره وشديد التأثير في جوهره، فكل اتحاد وطني عضو، بصرف النظر عن حجمه السكاني أو ثقله الكروي أو مساهمته المالية، يملك صوتاً واحداً متساوياً في المؤتمر العام. صوت جزر فيرو أو ساموا الاميركية أو سان مارينو يوازي تماماً صوت ألمانيا أو البرازيل أو إنكلترا. من أصل 211 اتحاداً عضواً، يحتاج أي مرشح للفوز إلى نصف الأصوات تقريباً، أي نحو 106 صوتاً، وحتى لخوض السباق رسمياً يحتاج إلى تأييد معلن من 106 اتحادات قبل إغلاق باب الترشح.
 
هذا النظام، الذي صُمم أصلاً بمنطق ديمقراطي لمنع هيمنة القارات الكبرى على حوكمة اللعبة، تحوّل مع الوقت إلى أداة قوة بيد رئيس يعرف كيف يوزّع الموارد. فمنذ توليه المنصب عام 2016، ضاعف إنفانتينو برنامج "فيفا فوروارد" الذي يوزّع مساعدات مالية مباشرة على الاتحادات الوطنية، خصوصاً الصغيرة منها في أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا والكاريبي، تحت بند "تطوير كرة القدم". هذه الاتحادات، التي غالباً ما تعاني ميزانيات محدودة وبنى تحتية هشة، تجد في هذه المنح مورداً حيوياً لا بديل عنه، وهو ما يجعل ولاءها لرئيس "فيفا" مسألة مصلحة مباشرة أكثر منها موقفاً سياسياً. وحين يذهب إنفانتينو في جولاته الخارجية ليُبرز أمام هذه الاتحادات حجم الأموال التي جمعها الاتحاد الدولي والاستثمارات التي ضخّها فيها، فهو فعلياً يذكّرها بمن يمسك بمفاتيح تمويلها المستقبلي.
 
النتيجة أن القارة التي تملك أكبر عدد من الأندية والدوريات ذات القيمة التجارية والجماهيرية، أوروبا، لا تملك من الأصوات في المؤتمر العام إلا حصة محدودة نسبياً مقارنة بوزنها الكروي والاقتصادي. خمسة وخمسون اتحاداً أوروبياً مقابل أكثر من خمسين اتحاداً أفريقياً وأكثر من ستة وأربعين اتحاداً آسيوياً، عدا أوقيانوسيا وكونكاكاف والكونميبول. حتى لو اتحدت أوروبا بالكامل خلف مرشح واحد، فإنها تحتاج إلى تحالف عابر للقارات ليصل إلى عتبة الفوز، وهو تحالف يصعب بناؤه في مواجهة رئيس يتحكم بصنابير التمويل التي تعتمد عليها بقية القارات.
 
لماذا لا يجرؤ أحد على الترشح؟
هنا تكمن المفارقة الأعمق. فبحسب ما نقل وسائل إعلام عالمية، فإن أي منافسة رسمية ضد إنفانتينو تحمل في ذاتها مخاطرة استراتيجية: إذا خاض مرشح أوروبي أو مدعوم من "يويفا" الانتخابات وخسر، فإن ذلك سيمنح إنفانتينو تفويضاً شعبياً موثّقاً بالأرقام، ويُضعف أي محاولة مستقبلية لتقليص صلاحياته أو الضغط عليه من الداخل. بعبارة أخرى، تحدي إنفانتينو والخسارة أمامه قد يُحكم قبضته بدلاً من أن يزعزعها. هذا الحساب هو ما يفسر جزئياً لماذا ظلت كل الأسماء المطروحة كبدائل محتملة، من رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي إلى رئيس اتحاد "كونكاكاف" فيكتور مونتالياني ورئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي، إما نافية نيتها الترشح أو مترددة في الإعلان الرسمي، رغم أن باب الترشيحات يُغلق في 18 تشرين الثاني 2026.
 
في المقابل، أعلن إنفانتينو نفسه أنه سيخوض الانتخابات المقبلة لولاية رابعة تمتد حتى 2031، مستنداً إلى تفسير قانوني مثير للجدل مفاده أن ولايته الأولى بين 2016 و2019 لم تكن "كاملة" لأنها جاءت لاستكمال ولاية سلفه سيب بلاتر، وبالتالي لا تُحتسب ضمن الحد الأقصى المنصوص عليه في النظام الأساسي وهو ثلاث ولايات من أربع سنوات لكل منها. هذا التأويل، الذي لم يواجه حتى الآن طعناً قانونياً حاسماً يوقفه، يمنحه غطاءً شكلياً للاستمرار إلى جانب الغطاء الفعلي الذي توفره له أغلبية الاتحادات الصغيرة.
 
خلاصة المشهد أن "فيفا" اليوم تُدار بمنطق مزدوج: من جهة، سلطة تنفيذية مركزية قوية بيد الرئيس، قادرة على طرح مشاريع مالية ضخمة بمليارات الدولارات بمبادرة شبه فردية؛ ومن جهة أخرى، بنية تصويت لامركزية بالكامل تمنح كل دولة، مهما صغر حجمها الكروي، وزناً متساوياً في تحديد من يشغل هذا المنصب. حين تتقاطع هاتان الحقيقتان، تنشأ معادلة يمكن أن يخسر فيها الرئيس معركة سياسية بعينها، كما حدث مع خطة الخصخصة، من دون أن يخسر السلطة نفسها، لأن معركة الشرعية الانتخابية تُحسم في مكان آخر تماماً، بعيداً عن ملاعب أوروبا الكبرى وغرف مجالس إداراتها، وأقرب إلى اتحادات لا تملك أحياناً أكثر من ملعب وطني واحد وميزانية سنوية متواضعة، لكنها تملك ما لا تملكه إنكلترا أو ألمانيا أو فرنسا: صوتاً يوازن كل شيء.
 
مواضيع ذات صلة
إنفانتينو يرفع الراية البيضاء... للتركيز على كرة القدم
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ قاسم: أميركا تخسر بالوضع الاقتصادي وتخسر بالنظرة إلى الواقع العالمي
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع: تقدم آيزنكوت ونتنياهو يخسر الصدارة
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرب تُفرغ المزارات... وقطاع كامل يخسر موسمه (صور)
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

الاتحاد الأوروبي

الانتخابية

المستقبل

الأوروبي

الاميركي

أوروبا

أوروبي

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-13
Lebanon24
04:24 | 2026-09-13
Lebanon24
00:05 | 2026-09-13
Lebanon24
23:37 | 2026-09-12
Lebanon24
23:00 | 2026-09-12
Lebanon24
15:38 | 2026-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24