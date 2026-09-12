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رياضة

مصر تهزم تونس وتتوج بلقب إفريقيا لشباب اليد للمرة الـ15

Lebanon 24
12-09-2026 | 15:17
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مصر تهزم تونس وتتوج بلقب إفريقيا لشباب اليد للمرة الـ15
مصر تهزم تونس وتتوج بلقب إفريقيا لشباب اليد للمرة الـ15 photos 0
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تُوج منتخب مصر للشباب بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على تونس بنتيجة 31-29 في المباراة النهائية التي أُقيمت في كوت ديفوار.

وكان المنتخب المصري قد بلغ النهائي بانتصار كبير على أنغولا بنتيجة 37-10، بعدما تجاوز ليبيا 40-15 في ربع النهائي.

وخلال مشواره في البطولة، فاز أيضاً على الكونغو الديمقراطية 38-15، والكونغو برازافيل 42-19، والكاميرون 30-18.

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