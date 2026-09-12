مصر تهزم تونس وتتوج بلقب إفريقيا لشباب اليد للمرة الـ15

تُوج منتخب مصر للشباب بلقب الإفريقية لكرة اليد للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على بنتيجة 31-29 في المباراة النهائية التي أُقيمت في .

وكان المنتخب المصري قد بلغ النهائي بانتصار كبير على أنغولا بنتيجة 37-10، بعدما تجاوز 40-15 في ربع النهائي.

وخلال مشواره في البطولة، فاز أيضاً على 38-15، والكونغو برازافيل 42-19، والكاميرون 30-18.