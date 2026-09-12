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رياضة

ألونسو قلق بعد تعثر تشلسي: نهاجم أفضل مما ندافع

Lebanon 24
12-09-2026 | 23:00
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ألونسو قلق بعد تعثر تشلسي: نهاجم أفضل مما ندافع
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حذّر تشابي ألونسو من أن علاج مشاكل تشلسي الدفاعية يحتاج إلى وقت، بعدما اكتفى فريقه بالتعادل 2-2 مع هال سيتي على ملعب "ستامفورد بريدج"، في مباراة كشفت مجدداً هشاشة الخط الخلفي للفريق.

وبحسب "ESPN"، تقدم تشلسي سريعاً عبر مورغان روجرز في الدقيقة السابعة، لكن هال استغل ارتباك أصحاب الأرض دفاعياً وقلب النتيجة قبل الاستراحة بهدفين سجلهما محمد بلومي.

وفي الشوط الثاني، أعاد جواو بيدرو تشلسي إلى المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 65، قبل أن يحصل الفريقان على فرص لحسم اللقاء. وكاد محمد علي شو أن يمنح هال الفوز، لكن الحارس إيميليانو مارتينيز تصدى لمحاولته، لتنتهي المواجهة بالتعادل.

وبات تشلسي الآن من دون شباك نظيفة في آخر 20 مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز، كما تلقى 9 أهداف في أول 4 مباريات من الموسم، وهو ما اعترف ألونسو بأنه مصدر قلق واضح.

وقال المدرب الإسباني: "أتمنى أن تقدّروا يوماً مباراة مملة نفوز بها". وأضاف أن الفريق يكرر بعض الأخطاء، وأن إصلاح هذه اللحظات سيحتاج إلى وقت، مشدداً على ضرورة عدم منح الخصوم فرصاً سهلة للعودة في النتيجة.

وتابع ألونسو: "أعتقد أننا نهاجم أفضل مما ندافع. هذا موضوع كبير بالنسبة إلينا. لا أحب هذه الديناميكية، وعلينا أن نكون أفضل بكثير في اللعب المفتوح، والكرات الثابتة، والكرات الطويلة، والصلابة، والحس التنافسي".

وعند سؤاله عمّا إذا كان تشلسي يحتاج إلى رغبة أكبر في الدفاع، أجاب: "يمكننا أن نفعل أفضل. حتى عندما نتقدم، من المهم أن نبقى متماسكين، وأن نحافظ على المسافات، وأن ندافع بقوة أكبر".

في المقابل، واصل هال سيتي، الصاعد حديثاً، بدايته اللافتة من دون خسارة. فقد فاز على مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي، وتعادل مع أستون فيلا وتشلسي.

وقال مدربه سيرغي ياكيروفيتش إن نقطة التعادل في لندن مهمة جداً لفريقه، معتبراً أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة، وكانوا منظمين وعدوانيين في اللحظات المناسبة. وأضاف: "عند 2-2 كان يمكن أن تذهب المباراة في أي اتجاه. أعتقد أنها نتيجة عادلة".

ورغم الانطلاقة القوية، شدد ياكيروفيتش على أن هدف هال هذا الموسم لم يتغير، وهو البقاء في الدوري وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط.

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