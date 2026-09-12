مبابي يقود ريال مدريد إلى رباعية أمام رايو فاليكانو

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قاد كيليان مبابي ريال مدريد إلى فوز كبير على رايو فاليكانو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
وافتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 14، معوضاً الركلة التي أهدرها أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية، قبل أن يصنع الهدف الثاني لألفارو كاريراس بعد ثلاث دقائق.
وأضاف جود بيلينغهام الهدف الثالث في الدقيقة 35، مستفيداً من تمريرة فينيسيوس جونيور، فيما قلص سيرجيو كاميلو الفارق لرايو فاليكانو في الدقيقة 51 بعد خطأ دفاعي.
وفي الدقائق الأخيرة، سجل مبابي هدفه الشخصي الثاني والرابع لريال مدريد بعد تمريرة من أردا غولر.
ورفع فريق المدرب جوزيه مورينيو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي رايو فاليكانو في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.