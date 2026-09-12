مبابي يقود ريال مدريد إلى رباعية أمام رايو فاليكانو

قاد إلى فوز كبير على رايو فاليكانو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الجولة الخامسة من .

وافتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 14، معوضاً الركلة التي أهدرها أمام بيتيس في الجولة الماضية، قبل أن يصنع الهدف الثاني لألفارو كاريراس بعد ثلاث دقائق.

وأضاف جود بيلينغهام الهدف الثالث في الدقيقة 35، مستفيداً من تمريرة فينيسيوس ، فيما قلص سيرجيو كاميلو الفارق لرايو فاليكانو في الدقيقة 51 بعد خطأ دفاعي.

وفي الدقائق الأخيرة، سجل مبابي هدفه الشخصي الثاني والرابع لريال بعد تمريرة من غولر.

ورفع فريق المدرب رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي رايو فاليكانو في عشر برصيد 4 نقاط.