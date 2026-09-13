هل تعمد أموريم إهانة مودريتش؟

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وأقدم أموريم على استبدال مودريتش بين شوطي المباراة في لاتسيو، حيث كان ميلان متأخراً بنتيجة 0-2. ورغم أن التعادل الذي انتهت عليه المباراة أثبت صحة قراره، فإن الخطوة أثارت جدلاً واسعاً؛ إذ يبدو أن أسلوب لعب المدرب البرتغالي لا يلائم اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً. أقدم روبن أموريم مدرب نادي ، على تصرف وصفته صحيفة "آس" أنه "قد يمثل إهانة" للدولي ، وخلال التعادل أمام لاتسيو في .وأقدم أموريم على استبدال مودريتش بين شوطي المباراة في لاتسيو، حيث كان ميلان متأخراً بنتيجة 0-2. ورغم أن التعادل الذي انتهت عليه المباراة أثبت صحة قراره، فإن الخطوة أثارت جدلاً واسعاً؛ إذ يبدو أن أسلوب لعب المدرب البرتغالي لا يلائم اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً.

كان ميلان متأخراً بهدفين نظيفين عند الاستراحة في ملعب "الأولمبيكو" بروما، حين قرر المدرب روبن أموريم إبقاء في غرفة الملابس والدفع باللاعب يونس موسى بدلاً منه.



وشهد الشوط الثاني عودة قوية للفريق، حيث سجل موريرا هدفين لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2، فهل بررت النتيجة هذا القرار؟



وقالت صحيفة "آس": "هل يعقل ألا ينجح أسطورة بحجم مودريتش في أن يكون عنصراً حاسماً لميلان وهو في سن الحادية والأربعين، وهل يمثل هذا الأمر إهانة له؟".