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رياضة

روجيه فغالي بطلاً لرالي لبنان للمرة الـ19

Lebanon 24
13-09-2026 | 23:00
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روجيه فغالي بطلاً لرالي لبنان للمرة الـ19
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واصل السائق اللبناني روجيه فغالي هيمنته على فعاليات رالي لبنان الدولي، المرحلة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، بعدما تُوّج بلقبه للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، معززا بذلك رقمه القياسي، على متن سيارة «تويوتا جي آر ياريس».
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وقطع فغالي مسافة السباق الإسفلتي الوحيد في البطولة الإقليمية، والبالغة 678,29 كلم منها 197,91 كلم طول المراحل الخاصة للسرعة وعددها 11، بزمن 1:52.07 ساعة، أمام مواطنيه باسل أبو حمدان على متن «سكودا فابيا أر أس»، وإلياس الدهني على متن «سكودا فابيا ار اس» أيضا، في المركزين الثاني والثالث تواليا.

وحضر السباق رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الإماراتي محمد بن سليّم والذي سبق أن تُوّج سائقاً بلقب السباق اللبناني أربع مرات.

وكان يُفترض أن يشارك السعودي حمزة باخشب في السباق، إلا أنه لم يحضر، كما اضطر القطري ناصر خليفة العطية الى الانسحاب لأسباب خاصة، بينما لم يشارك القطري ناصر صالح العطية الذي تُوّج باللقب اللبناني مرتين سابقا.

وجاء اللبناني كارل رزق رابعا على متن «ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10»، ومواطنه طارق يونس خامسا على متن «سكودا فابيا»، وكانت لافتة مشاركة السائقة اللبنانية ريا داغر التي حلّت سادسة على متن «رينو كليو».

وكانت أفضل نتيجة لغير اللبنانيين للأردني شاكر جويهان الذي حلّ عاشرا على متن «ميتسوبيتشي لانسر»، وجاء مواطنه سامي فليفل في المركز الرابع عشر على متن «ميتسوبيتشي لانسر»، والعماني زكريا العمري في المركز الخامس عشر على متن «سوبارو ايمبريزا».
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