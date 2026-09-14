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رياضة

رقم كارثي لنجم الأهلي السعودي في دوري روشن

Lebanon 24
14-09-2026 | 06:43
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رقم كارثي لنجم الأهلي السعودي في دوري روشن
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كشفت إحصائية لافتة عن تراجع المردود التهديفي للبرازيلي غالينو، لاعب الأهلي السعودي، بعدما غاب عن التسجيل في آخر 26 مباراة خاضها ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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ويبلغ غالينو 28 عامًا، ويشغل مركز الجناح الأيسر، كما يجيد اللعب في الجناح الأيمن والجناح الهجومي. ويرتبط بعقد مع الأهلي حتى 30 يونيو 2028، بعدما انضم إلى الفريق في يناير 2025 قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل نحو 50 مليون يورو.

وخاض الأهلي 7 مباريات في الدوري هذا الموسم، حقق خلالها 4 انتصارات مقابل 3 هزائم، ليحتل المركز السادس برصيد 12 نقطة، في انتظار تحسين نتائجه خلال الجولات المقبلة.

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