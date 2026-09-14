فريق واحد فقط لم يخسر في الدوري السعودي هذا الموسم.. من هو؟

يُعد الاتحاد الفريق حافظ على سجله خاليًا من الهزائم حتى الآن، مع انطلاق منافسات الموسم الحالي من روشن السعودي للمحترفين.

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وخاض "العميد" أول 7 جولات دون خسارة، محققًا 5 انتصارات وتعادلين، ليجمع 17 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

ويستعد الاتحاد لخوض أولى مبارياته القارية هذا الموسم، عندما يحل ضيفًا على مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال .

ويأمل الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على سجله دون هزيمة، بالتزامن مع المنافسة على صدارة دوري روشن وبداية مشواره الآسيوي.