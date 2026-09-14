فريق واحد فقط لم يخسر في الدوري السعودي هذا الموسم.. من هو؟

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
يُعد الاتحاد الفريق الوحيد الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم حتى الآن، مع انطلاق منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي للمحترفين.
Advertisement
وخاض "العميد" أول 7 جولات دون خسارة، محققًا 5 انتصارات وتعادلين، ليجمع 17 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.
ويستعد الاتحاد لخوض أولى مبارياته القارية هذا الموسم، عندما يحل ضيفًا على الشمال القطري مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا.
ويأمل الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على سجله دون هزيمة، بالتزامن مع المنافسة على صدارة دوري روشن وبداية مشواره الآسيوي.