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رياضة

فريق واحد فقط لم يخسر في الدوري السعودي هذا الموسم.. من هو؟

Lebanon 24
14-09-2026 | 08:10
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يُعد الاتحاد الفريق الوحيد الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم حتى الآن، مع انطلاق منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وخاض "العميد" أول 7 جولات دون خسارة، محققًا 5 انتصارات وتعادلين، ليجمع 17 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

ويستعد الاتحاد لخوض أولى مبارياته القارية هذا الموسم، عندما يحل ضيفًا على الشمال القطري مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا.

ويأمل الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على سجله دون هزيمة، بالتزامن مع المنافسة على صدارة دوري روشن وبداية مشواره الآسيوي.

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