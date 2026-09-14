بالفيديو.. باريس سان جيرمان يكشف في بيان رسمي تفاصيل إصابة أشرف حكيمي

أعلن ، اليوم الاثنين، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه أشرف حكيمي خلال مواجهة ستاد بريست، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.



وقال عبر موقعه الرسمي: "بعد تعرضه لإصابة طفيفة في فخذه الأيمن خلال مباراة الليلة الماضية ضد بريست، سيخضع أشرف حكيمي للعلاج الطبي لمدة يومين، على أن يتم إجراء فحص طبي إضافي في نهاية هذه الفترة لتقييم حالته بشكل دقيق".

وكان قد حسم المباراة خارج أرضه بهدف دون رد، لكن الفوز جاء وسط قلق بشأن حكيمي، الذي شعر بآلام في الفخذ وغادر الملعب، فيما لم يتمكن المدرب لويس إنريكي من تحديد مدى خطورة الإصابة عقب اللقاء، بانتظار نتائج الفحوصات الطبية.

وبحسب التقييم الطبي الأولي، لا تبدو الإصابة مقلقة، وسط توقعات بعودة الظهير المغربي إلى التدريبات والاستعداد للمشاركة أمام أولمبيك مارسيليا، الأحد المقبل، في "الكلاسيكو" ضمن منافسات الدوري الفرنسي.





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📌 Communiqué médical : Achraf Hakimi



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